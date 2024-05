Nuovo direttivo per l'Auser Val Tanaro, con trenta nuovi soci volontari

Nuovo direttivo per l'Auser Val Tanaro che, il 13 maggio scorso, ha rinnovato completamente l'organismo dirigente, con l'ingresso di 30 nuovi volontari provenienti da Ceva, Bagnasco, Garessio e Ormea, che hanno sostituito la vecchia guardia con l'obbiettivo di operare su tutto il territorio di valle,

Il nuovo presidente dell'associazione è l'avvocato Natale Roberi che sarà supportato dal direttivo composto da: Monica Conterno, insegnante e da Alberto Piera Angela (Chicca), impiegata amministrativa nel comune di Ceva.

Il Segretario è Enzo Mao ex dirigente ASL.

"Un grazie sentito al presidente uscente Luciano Basso per tutti gli anni di attività. - dicono dal direttivo - "Siamo una vallata con popolazione di età avanzata dove in media per 20 decessi abbiamo una nascita.

Partendo da questo presupposto, a cui si aggiunge la delocalizzazione dei servizi sanitari si rende necessario la solidarietà tra i residenti ed il mutuo reciproco soccorso."

L'Auser, associazione no profit, opera sul territorio dal 2006 trasportando gratuitamente gli utenti a visite mediche , portando pasti a domicilio oppure la spesa alimentare e medicinali, facendo semplicemente compagnia o organizzando soggiorni marini e corsi di informatica di base.

INAUGURAZIONE ALL'OPERA PIA DI GARESSIO

Il 28 maggio alle 16 si terrà l' inaugurazione nel Giardino dell'Opera Pia Garelli di Garessio dove saranno illustrate meglio le attività e le modalità dell'Auser.

"La riunione - concludono dall'associazione - è aperta a tutti e sono invitati a intervenire anche le istituzioni uscenti e i candidati alla prossime comunali, tutte le altre associazioni del settore come Croce Bianca, SEA, Avo, cooperativa Valdocco e varie per cercare di fare rete insieme. Il nostro scopo è di unire le forze e stilare una carta dei servizi."