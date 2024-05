A Busca Datameteo Educational porta I Ciceroni e le macchine volanti

Nell’ambito dalla fiera di Busca di Piazza in Piazza domenica 26 Maggio grande conclusione della 13° Giornata della Meteorologia: Vestiamo il clima con i colori della natura. Nella splendida cornice del Parco Museo dell’Ingenio ex convento di frati cappuccini apriremo la giornata alle 07:30 con I Ciceroni del Vento.



Decollo della mongolfiera per il Balloon Day per un nuovo volo mozzafiato a cospetto del Monviso, naturalmente meteo permettendo. In una sorta di connubio tra colori e volo silenzioso negli stessi minuti decollerà da Mondovì, pilota dal campione e nostro volontario John Aimo la mongolfiera “speciale” air duo chair per un volo all’insegna della solidarietà e della inclusività, nello splendido ed unico cielo cuneese.



Nostri ospiti speciali saranno i ragazzi della consulta giovani di Mondovì che porteranno a Busca la realtà e il brivido di volare in mongolfiera con degli speciali visori 3D del volo virtuale . Venite numerosi a provare l’attrazione sarà ubicata meteo permettendo in Piazza Santa Maria.



Questo introdurrà I Ciceroni e le macchine volanti ad Ingenium con la mostra di parapendio, di un deltaplano storico, di un drone e...tanto altro tutti volanti , in mostra statica ed opera dell'ingenio umano.



Al mattino vi diciamo che converrà venire a Busca e stare con il naso all’insù.



Per chi vuole stare con il naso all’ingiù ecco I Ciceroni dei Colori Young e Senior

Laboratorio creativo adatto ai bambini 6-10 anni al mattino con Giulia. Sarà un viaggio alla scoperta dei segreti di alcune piante tintorie dai cui fiori saranno estratte le essenze per produrre degli acquerelli e dipingere poi un oggetto, con colori non tossici e naturali che rimarrà per tutti i bambini partecipanti una loro opera unica. Una bella esperienza che unisce l’empatia della nostra esperta con la sensorialità dell’approccio creativo utilizzato. Scoperta, divertimento e colori per imparare.



Al pomeriggio si imparerà a tingere per ragazzi oltre i 10 anni ed adulti ,una t-shirt della tintura naturale che sceglierete. I laboratori sono su prenotazione.



Per non farci mancare nulla ecco i: Ciceroni della Storia.



Partendo dal Museo parco dell’Ingenio faremo un viaggio nell’ingenio umano con le macchine utensili per poi fare una camminata nella storia raccontata da alcuni angoli sconosciuti di Busca con una incursione nei segreti sotterranei ancora accessibili della città. Il tutto raccontato da Marco.



Per gli amanti del bike:

I Ciceroni della Natura

Un tour in E-bike meteo naturalistico con possibilità di affitto della e-bike alla scoperta di Busca e dintorni con un occhio ai segnali del tempo con Nadia guida cicloturistica e Cristian meteorologo ed appassionato biker. Percorso facile con numerosi stop in zone caratteristiche.



L’accoglienza sarà gestita da nostri volontari in collaborazione con il Comune di Busca, l’associazione Ingenium APS e gli studenti dell’indirizzo turistico dell’ Istituto superiore Grandis di Cuneo.



Il tutto a supporto della attività e dei progetti di scolarizzazione nelle Filippine della Onlus Una Mano per i Bambini. Info: https://www.giornatameteo.com