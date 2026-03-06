Novello, teatro e improvvisazione: “Impromap” porta in scena uno spettacolo costruito con il pubblico

Un pomeriggio di teatro dove il copione non esiste e la storia prende forma direttamente dalle idee del pubblico. È questo lo spirito di “Impromap”, lo spettacolo di improvvisazione teatrale in programma domenica 8 marzo alle 17.30 alla Sala Teatro Novelab di Novello, in via Salita Nizza 2.

Sul palco salirà il gruppo di improvvisatori albesi guidato da Quinta Tinta, realtà tra le più attive nel campo dell’improvvisazione teatrale. Lo spettacolo sarà completamente costruito sul momento: attori e attrici daranno vita a scene, personaggi e situazioni partendo dagli spunti suggeriti direttamente dal pubblico in sala.

Il filo conduttore della serata sarà quello dei luoghi: da dove nascerà la storia? In quale ambiente si muoveranno i protagonisti? E soprattutto quale destino attenderà i personaggi che prenderanno forma sul palco?

Domande che troveranno risposta solo durante lo spettacolo, in un gioco continuo tra attori e spettatori che rende ogni rappresentazione diversa dall’altra.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Al termine dello spettacolo è prevista anche una merenda sinoira, disponibile su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: 333 2389767 – info@novelab.it.