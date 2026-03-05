Domani il Comitato nazionale "Chi Accusa Non Giudica" a Cuneo

Il Comitato nazionale "Chi Accusa Non Giudica" presentato a Roma presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati lo scorso 14 gennaio, sta facendo tappe in tutta Italia e domani venerdì 6 marzo alle ore 17.30 sarà la volta di Cuneo.

L’incontro, che si svolgerà presso la Sala Mostre della Provincia di Cuneo, vedrà la possibilità di confrontarsi tra le ragioni del Sì e quelle del no. Queste ultime saranno sostenute dall’avvocato giuslavorista del Foro di Brescia Antonio Carbonelli. Per il

Comitato Chi Accusa Non Giudica interverrà Stefano Esposito ex senatore PD; con lui sosterranno il sì Francesca Pascale e Gabriele Elia, rispettivamente portavoce e co-fondatore del Comitato organizzatore.

Introduce il Professor Roberto Calvo, ordinario di Diritto Privato dell’Università di Aosta e docente per la SSM.

Coordinerà l’incontro Serena Garelli, membro territoriale e co-fondatore del comitato che dichiara "... portare “Chi Accusa Non Giudica” a Cuneo vuol dire dare ai cittadini un’occasione concreta per capire meglio il referendum. Non vogliamo fare comizi: vogliamo un confronto chiaro e rispettoso, dove si ascoltano sia le ragioni del Sì sia quelle del No. Dopo gli interventi lasceremo spazio alle domande del pubblico, perché è giusto chiarire dubbi e punti critici. Vi aspettiamo venerdì 6 marzo alle 17.30 nella Sala Mostre della Provincia di Cuneo".

La cittadinanza è invitata a partecipare e a interagire con i relatori attraverso un dibattito, che sarà previsto a seguito dell’esposizione delle rispettive ragioni.