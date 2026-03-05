 / Politica

Politica | 05 marzo 2026, 17:40

A Santo Stefano Belbo Francesco Galluccio si candida a sindaco: lascia la giunta comunale

A poche settimane dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio arriva la prima candidatura ufficiale. Al suo fianco l’ex sindaco e assessore regionale Luigi Genesio Icardi

Si muovono i primi passi verso le elezioni comunali di Santo Stefano Belbo, in programma il 24 e 25 maggio. A poco più di una settimana dall’ufficializzazione della tornata elettorale è arrivato il primo annuncio di candidatura: quello di Francesco Galluccio, che ha deciso di correre per la carica di sindaco.

Prima di formalizzare la propria discesa in campo, Galluccio ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di assessore comunale, con effetto a partire dal 1° marzo.

La sua candidatura segna quindi l’avvio della fase politica che porterà alle amministrative primaverili nel centro langarolo.

Accanto a lui nella competizione elettorale ci sarà Luigi Genesio Icardi, figura di lunga esperienza amministrativa: già sindaco del paese e in seguito assessore regionale alla Sanità. Icardi sarà parte della squadra che accompagnerà Galluccio nella campagna elettorale.

La sindaca Laura Capra ha infatti nominato Fabrizio Cocino come nuovo assessore al posto di Galluccio.

redazione

