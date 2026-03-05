 / Eventi

Eventi | 05 marzo 2026, 12:15

"Che genere di voto?": a Bra un incontro per riflettere sulla parità nella partecipazione politica

La CGIL di Cuneo organizza martedì 10 marzo un confronto pubblico a ottant'anni dal primo voto delle donne italiane. Tra i relatori la ricercatrice Eleonora Pinzuti e l'assessore Lucilla Ciravegna

Immagine di repertorio

Ricorre quest'anno l'ottantesimo anniversario del referendum istituzionale del 1946, quando le donne italiane esercitarono per la prima volta il diritto di voto a livello nazionale. Una ricorrenza che diventa occasione per un momento di riflessione sul tema della rappresentanza politica femminile.

Martedì 10 marzo alle ore 17.30, in Sala Auditorium BPER di Bra in via Adolfo Sarti 8, la CGIL di Cuneo propone "Che genere di voto?", un incontro di confronto pubblico sulla partecipazione delle donne alla vita politica. Interverranno la dottoressa Eleonora Pinzuti, ricercatrice universitaria e formatrice A.I.F., Anna Poggio della Segreteria della CGIL Piemonte, lo storico Diego Lanzardo e l'assessore Lucilla Ciravegna del Comune di Bra.

L'incontro, aperto alla cittadinanza, sarà un'occasione per analizzare dati, esperienze e prospettive future, con l'obiettivo di promuovere una cultura politica più equa e rappresentativa, anche in vista del prossimo referendum costituzionale, dove la partecipazione e l'orientamento delle donne saranno fondamentali.

