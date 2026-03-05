Davide Sannazzaro è il nuovo presidente dell'Assemblea di Bacino dei Trasporti della Provincia di Cuneo

Giovedì 26 febbraio, l’Assemblea di Bacino dei Trasporti della Provincia di Cuneo ha eletto nuovo presidente il sindaco di Cavallermaggiore e consigliere provinciale Davide Sannazzaro. L’elezione è avvenuta con voto unanime da parte dei sindaci delle sette città capoluogo della provincia cuneese.

Sannazzaro succede a Daniele Demaria, ex assessore di Bra, che aveva ricoperto la carica nei tre anni precedenti. Prima di lui avevano guidato l’Assemblea Erica Checchio di Mondovì e Mauro Calderoni di Saluzzo. Confermato inoltre il ruolo tecnico del dirigente della Provincia di Cuneo Alessandro Risso.

Il trasporto pubblico locale in Piemonte fa capo all’Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP), ente responsabile dei rapporti con i gestori del trasporto su rotaia e su gomma, dell’organizzazione dei servizi, della gestione delle criticità e della programmazione futura.

Il momento è particolarmente delicato: è imminente l’indizione della gara per il servizio su gomma della Provincia di Cuneo, permangono le note criticità di Trenitalia e si aggiungono problematiche specifiche legate alla mobilità tra aree urbane e territori marginali, siano essi di pianura, collina o montagna.

Davide Sannazzaro, sindaco al secondo mandato a Cavallermaggiore, ha ricoperto la carica di Consigliere Provinciale con delega all’edilizia scolastica e ai trasporti. In passato ha fatto parte dello staff dell’assessore regionale ai Trasporti Francesco Balocco, proprio nel periodo in cui è stata istituita l’AMP, maturando così una solida esperienza nel settore.

«Ringrazio i sindaci per la fiducia nell’affidarmi questo ruolo in un momento importante e delicato» ha dichiarato il neo-presidente. «Un sincero ringraziamento anche a Daniele Demaria per l’importante lavoro svolto in questi anni. Il trasporto pubblico per la Provincia Granda rappresenta un’opportunità non solo dal punto di vista dei servizi, ma anche ambientale, in un territorio che presenta grandi sfide legate alla qualità dell’aria.»