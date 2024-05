Domani a Mondovì il concerto benefico promosso dall'International Inner Wheel sulle note dei Sixties Graffiti

Un concerto benefico per sostenere i più fragili. L'International Inner Wheel Club di Mondovì, sulle note musicale dei Sixties Graffiti, promuove un nuovo service a favore della comunità relativo al progetto "Sorridiamo con i 4 zampe" di A.S.Se.A. onlus per portare la pet therapy nelle case di riposo del Monregalese.

La serata, in programma giovedì 23 maggio alle 21, al teatro Baretti di Mondovì, vedrà esibirsi i Sixties Graffiti con Attilio Ferrua (chitarra e voce); Marco Golinelli (chitarra e voce), Gino Botto (tastiera e voce); Corrado Leone (tastiera e voce); Sandro Lavagna (tastiere); Gianfranco Bruno (basso); Lorenzo Coniglio (batteria) e Lorella Leone (voce).

Per info e prenotazioni telefonare al numero 388 47 93 526.

Le prevendite per l’evento sono disponibili presso: bar pasticceria Comino, Bar il Ciottolo, Shu abbigliamento, Farmacia Somà di Villanova Mondovi, Farmacia Aragno di Mondovi Piazza. L’evento è organizzato con la collaborazione dalla città di Mondovì e della Consulta femminile.