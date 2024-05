Solidarietà, il Rotary Club Cuneo sostiene Amico Sport

Il Rotary Club Cuneo ha avuto il piacere di consegnare un significativo contributo al Presidente di Amico Sport, Cristina Bernardi, e ad uno dei responsabili del settore sport, Fabrizio Rocchia.

Il contributo è il frutto delle donazioni per il libro di favole "Nenè - Benvenuta Ginevra" scritto dalla Socia del Rotary Club Cuneo Nives Forza.

Durante la cerimonia di consegna, la Presidente di Amico Sport Cristina Bernardi ha espresso la sua profonda gratitudine ai Soci del Rotary Club Cuneo, ed in particolare a Nives Forza per l'impegno e la dedizione dimostrati: "Vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine al Rotary Club Cuneo per la generosa donazione ad Amico Sport. Siccome non è la prima volta che il Rotary Club Cuneo sostiene le nostre iniziative, il nostro è un incontro di volontà, un generatore di energia per tutta la società. Vorrei ricordare che Amico Sport offre attività a 140 atleti e che i volontari dell'associazione sono una cinquantina.” Conclude il Presidente Cristina Bernardi “Grazie a iniziative come questa, possiamo continuare a supportare i nostri progetti e a promuovere l'inclusione attraverso lo sport".

La serata è proseguita con un momento di riconoscimento speciale: il Presidente del Rotary Club Cuneo, Claudio Grossi, ha conferito a Nives Forza la Paul Harris Fellow (PHF), prestigioso riconoscimento destinato ai rotariani meritevoli, come segno di apprezzamento per il suo straordinario contributo. La consegna del riconoscimento è avvenuta presso il Golf Club di Mellana, durante una conviviale che ha visto la partecipazione entusiasta dei soci del Rotary Club Cuneo e del Rotary Club Cuneo – Alpi del Mare, che saranno presto uniti in un unico club.

Il Rotary Club Cuneo continua a dimostrare il suo impegno verso la comunità locale, sostenendo progetti ed iniziative che promuovono il bene comune e valorizzano l'impegno dei suoi membri.

Durante la conviviale, è stato anche dedicato un momento di ricordo al socio Pier Giovanni Bordiga. Il Past President Patricia Indemini ha commemorato le doti umane e rotariane del caro Pier, ricordando con affetto tutti gli insegnamenti che ci ha trasmesso: "Pier deve essere un filo che non si spezza ma che continua. La sua passione e il suo impegno rimarranno sempre vivi nei nostri cuori” ha detto Patricia Indemini, rendendo omaggio a un membro molto amato e rispettato del Club e concludendo il dolce ricordo di Pier con una delle sue frasi "Se sei un bravo professionista, sei un bravo rotariano".

Il service consegnato ad Amico Sport è stato in totale di € 4.000,00, ad oggi, grazie ai Soci del Rotary Club Cuneo ed alle donazioni di alcune aziende del territorio. Eventuali successive donazioni saranno raccolte dal Rotary Club Cuneo e devolute in seguito ad Amico Sport.

Sono state consegnate 30 copie del libro alle Scuole dell’infanzia del Comune di Cuneo per le biblioteche delle strutture, 81 copie alla Caritas e 44 alla Società di San Vincenzo de Paoli di Cuneo per la Pasqua di solidarietà, da regalare ai bambini.

Chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni su questo progetto può contattare il Rotary Club Cuneo Tel. 3893109876.