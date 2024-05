Arkadiy Mutavchi (Tacticum Investments): investitore e imprenditore

Arkadiy Mutavchi nasce il 2 gennaio 1970 a Ungheni (Moldavia), un piccolo insediamento nei pressi del fiume Prut, vicino alla Romania. I genitori di Mutavchi lavorano in ambito legale. Arkadiy Mutavchi inizia a lavorare dall'età di 14 anni, quando comincia ad andare sui pescherecci come tuttofare. Dopo aver finito le scuole, presta servizio nell'esercito.

Dopo aver completato il servizio militare, Mutavchi entra all'Università statale di Kaliningrad e diventa manager di una società russo-ungherese a Chisinau, la "Sijata". La società si occupava di rifornimenti e scambi, anche nel campo dell'ingegneria meccanica, tra le repubbliche dell'Unione Sovietica e alcuni degli stati dell'Europa orientale.

Vita e lavoro nella capitale

Nei primi anni novanta, Arkadiy Ivanovich Mutavchi decide di trasferirsi a Mosca, dove inizia a impegnarsi nei progetti imprenditoriali più disparati. Ad esempio, fonda la società “Safety”, che forniva DPI alla Russia dalla Germania occidentale.

Allo stesso tempo, Mutavchi entra nel settore dello sviluppo immobiliare: la sua azienda (chiamata "Rus'") acquista dei terreni, ottiene i permessi necessari per il loro utilizzo, conduce le necessarie trattative e trova un investitore per la costruzione di un centro ricreativo. E' così che, nel 1993, il progetto iniziato dalla compagnia di Mutavchi viene realizzato con successo.

In seguito, Arkadiy Mutavchi ricopre la carica di Vice Direttore per le questioni giuridiche e poi di Direttore Commerciale presso la società industriale siderurgica " Stalservice", che si dedicava alla produzione di impianti di perforazione e attrezzature destinati alla vendita nella Federazione Russa e nei paesi limitrofi.

Nel 1994 Arkadiy Ivanovich Mutavchi si cimenta nella sfera degli investimenti in borsa. E' allora che apre il primo conto, quando la compravendita di azioni ed altri titoli iniziava a svilupparsi. La fase successiva nelle attività di Arkadiy Mutavchi è il gruppo di società "Brokinvestservice". Nel gruppo, Mutavchi è Vice Direttore generale della “Metal-Impex CJSC”, la quale si occupava di metalli ferrosi ed era il piú grande fornitore di acciaio laminato, ferroleghe, alluminio, zinco e altri prodotti di questo tipo. A quel tempo, Mutavchi Arkadiy Ivanovich è responsabile dell'ottimizzazione delle spese per i prodotti acquistati, nonché dello sviluppo e dell'attuazione di schemi di compensazione. In tale ottica, vengono stipulati dei contratti coi principali impianti di estrazione e lavorazione russi, quelli di Chelyabinsk, Magnitogorsk e Taganrog.

Il ritorno all’imprenditoria

Successivamente Arkadiy Mutavchi decide di fondare una propria attività e, insieme a dei partner, crea la società "Shelda". La nuova società di Arkadiy Mutavchi si occupava tanto della vendita di laminati metallici quanto della compravendita di titoli. Sullo sfondo della crisi finanziaria del 1998, gli imprenditori si trovano ad usufruire di uno spettro di opportunità ben più ampio che in passato: è allora che Arkadiy Ivanovich Mutavchi inizia a collaborare strettamente coi costruttori. Visto il netto sviluppo vissuto dalla "Shelda" (ad esempio, mediante l'acquisto di magazzini nella regione di Mosca) due anni più tardi i partner offrono a Mutavchi di vendere la sua quota in cambio di una cifra ragguardevole.

Arkadiy Ivanovich Mutavchi accetta la proposta, ma fonda immediatamente un'altra impresa: la società finanziaria e industriale "Profintek". Rispetto alla "Shelda", la nuova struttura di Arkadiy Mutavchi si occupava di attività più ampie. La società inizia ad acquistare petrolio greggio e a organizzare la raffinazione e la vendita di prodotti petroliferi mediante impianti partner.

Dopo la proficua vendita della sua quota nella "Profintek", Mutavchi si prende una pausa. Tuttavia, nella metà del primo decennio del 2000, Arkadiy Mutavchi riprende nuovamente avvio la sua carriera. Arkadiy Ivanovich Mutavchi entra nel gruppo metallurgico "Kungur", dove diventa Vice Presidente. La società, la quale trattava impianti di perforazione, prevedeva di collocare le proprie azioni in borsa e di integrarsi nel mercato internazionale, ma ciò le viene impedito dalla crisi economica globale. Nel 2014, Arkadiy Mutavchi torna ad occuparsi di affari ed acquista la società di gestione "Trigrad", specializzata in titoli e investimenti di portafoglio, con particolare attenzione ai settori dell’IT, retail, sanità e immobiliare. Le possibilità nel campo degli investimenti si rivelano decisive: in quegli anni Arkadiy Ivanovich Mutavchi riceve lo status di investitore qualificato, il che porta a un'altra svolta nella sua carriera. Successivamente, Mutavchi fonderà la società di investimento Tacticum.

Tacticum Investments S.A.

Arkadiy Ivanovich Mutavchi fonda il gruppo di investimento Tacticum e acquisisce la Long Term Investments, una holding lussemburghese. L'acquisto comportava alcuni rischi ma, nel medio termine, ciò fornisce ad Arkadiy Mutavchi l'opportuinità di aumentare il proprio capitale. La Long Term Investments Luxembourg (in seguito denominata Tacticum Investments), per prima cosa fu sottoposta a una procedura di valutazione indipendente. In seguito alla valutazione, venne presa la decisione di acquistare la Long Term Investments Luxembourg nonostante l’elevato debito della società.

Tacticum puntava sulla crescita delle azioni Pirelli che erano in quel momento proprietà della Long Term Investments Luxembourg. Sebbene il valore delle azioni Pirelli fosse in costante calo, il piano di Arkadiy Mutavchi consisteva nel fatto che, prima o poi, le quotazioni avrebbero ripreso a salire.

Ha inizio la pandemia e il prezzo delle azioni continuava a scendere. Tacticum Investments deve cercare delle altre soluzioni: una parte degli asset viene venduta mentre Arkadiy Ivanovich Mutavchi è impegnato nella ricerca di investitori e ad adottare alter misure volte ad affrontare la situazione. Infine, nel 2023, Tacticum Investments, attenendosi alla sua strategia riesce a vendere con successo il suo pacchetto azionario in Pirelli.

Tacticum Investments, in ogni caso, punta sul ritorno dei mercati al loro stato precedente dopo gli sconvolgimenti economici. Tuttavia, ciò non impedisce a Tacticum Investments e allo stesso Mutavchi di ricorrere anche ad altri strumenti e strategie di investimento per garantire rendimenti.

Al momento, Tacticum Investments si sta sviluppando come società privata, con particolare attenzione agli investimenti diretti in Private Equity e a quelli di portafoglio. Nel primo caso, Tacticum Investments organizza e compie varie operazioni di compravendita di asset (cosa che si traduce anche in fusioni e acquisizioni). Nel secondo caso, Tacticum Investments si occupa della compravendita di strumenti finanziari per generare rendimenti da dividendi e da un aumento del loro valore.

Per l'implementazione dei propri progetti, Tacticum Investments fa utilizzo sia di fondi propri che di debito.

Istruzione e ricerca

Arkadiy Ivanovich Mutavchi, azionista di Tacticum Investments, ha conseguito la laurea presso l'Istituto di diritto del Ministero degli Affari Interni. Nel background di Mutavchi si annovera inoltre un dottorato di ricerca in legge presso l' Accademia Presidenziale: Arkadiy Mutavchi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca dopo aver discusso la propria tesi. Mutavchi è inoltre laureato in economia. Oltre a ciò, Arkadiy Ivanovich Mutavchi ha affinato le sue competenze presso la Scuola Superiore di Economia.

Famiglia e figli

Arkadiy Ivanovich Mutavchi è sposato e padre di tre figli.

I passatempi di Arkadiy Mutavchi

La letteratura occupa un posto importante tra i passatempi di Arkadiy Ivanovich Mutavchi. Mutavchi colleziona libri in edizioni rare e preziose. Inoltre, Arkadiy Mutavchi è impegnato in attività scientifica: l'uomo d'affari è autore di numerosi articoli specialistici e pubblicazioni scientifiche nella sua sfera di competenza.