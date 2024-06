L'Ente Fondazione Residenza Cesare Buzzi sita in Envie, Via Roma n. 8, ha necessità di inserire in organico la seguente figura:

N. 1 operatore Addetto/a alla cucina

Termini contrattuali:

- CCNL Uneba

- Orario: part-time (18 ore settimanali) - tempo indeterminato

- Periodo: dal 1° luglio 2024

Per ulteriori informazioni e candidatura, inviare e-mail e CV a:

residenzacesarebuzzi@gmail.com