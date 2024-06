Orologi Mido un'Icona di eleganza e sportività Swiss Made

Il nome Mido, famoso marchio svizzero di orologi fondato nel 1918 da Georges Schaeren, deriva dallo spagnolo "Yo mido", che significa "io misuro". Fin dai suoi esordi Mido ha cercato di combinare estetica, funzionalità e innovazione tecnologica. Uno dei suoi brevetti storici più innovativi è stato una guarnizione in sughero all'interno della corona a vite oltre a numerosi altri per migliorare significativamente l'impermeabilità degli orologi. Oggi Mido continua a distinguersi nel panorama dell'orologeria per la qualità e il design dei suoi prodotti, combinando la tradizione Swiss Made con tecnologie moderne.

Due le linee principali, la linea di orologi sportivi Ocean Star e la linea di orologi eleganti Multifort.

Ocean Star, i divers iconici dallo stile intramontabile

Derivata dagli iconici Acquadura degli anni '30 la linea Ocean Star di Mido è dedicata agli appassionati di subacquea e a chi cerca un orologio Swiss made resistente e affidabile.

Questi orologi sono progettati per offrire eccellenti prestazioni in ambienti estremi, come immersioni e attività nautiche.

Gli Ocean Star sono noti per la loro eccezionale resistenza all'acqua, con modelli che possono raggiungere profondità di 600 metri grazie alla valvola dell'elio.

Le casse sono realizzate in acciaio o in titanio di alta qualità, a volte anche dotate di un rivestimento in PVD per una maggiore resistenza ai graffi e alla corrosione.

La precisione Swiss made assicura che ogni componente sia perfettamente assemblato per garantire durata e affidabilità.

Come tutti i Mido anche gli Ocean Star utilizzano movimenti automatici realizzati in casa di cui alcuni con certificazione di cronometro COSC, spirali in silicio per garantire la massima precisione e affidabilità.

Il design degli Ocean Star è un mix tra il funzionale e l'accattivante, con quadranti leggibili e lunette girevoli unidirezionali per misurare i tempi di immersione.

Degni di nota i modelli Tribute che richiamano le linee iconiche degli anni '60 con vetro bombato e cinturini in gomma tropic.

Multifort eleganti e senza tempo con forme degli anni '70





La linea Multifort di Mido rappresenta l'eleganza sin da quando è stata Introdotta per la prima volta nel 1934, rimanendo una delle linee più antiche e iconiche del marchio.

Gli orologi Multifort sono conosciuti per il loro stile sofisticato e le loro avanzate caratteristiche tecniche Il design è esaltato da quadranti incisi con colori degradè e da dettagli come le lancette luminescenti e gli indici applicati.

Il design Swiss made assicura che ogni dettaglio sia perfezionato per offrire un'esperienza visiva straordinaria.

Anche la linea Multifort è equipaggiata da movimenti automatici di alta qualità, dotati di funzioni come la riserva di carica estesa e l'antimagnetismo delle spirali in silicio.

Al di là del loro aspetto elegante, gli orologi Multifort sono costruiti per durare nel tempo; le casse sono realizzate in acciaio inossidabile con finiture di pregio e vetro zaffiro antigraffio.

Il design curato e versatile di ogni singolo modello della linea Multifort ne permette l'utilizzo in molteplici occasioni ed è ideale abbinato ad un abbigliamento sia formale che casual per esaltare il proprio look. Da tenere in considerazione la linea TV big Date dalla forma a televisore tipica dei modelli anni '70 disponibile sia con cinturino in silicone che in acciaio.

Conclusione

Mido continua a rappresentare un pilastro nell'orologeria svizzera, offrendo prodotti che combinano tradizione, innovazione e design.

Le linee Ocean Star e Multifort incarnano perfettamente questa filosofia, offrendo orologi che rispondono alle esigenze sia degli sportivi che degli amanti dell'eleganza.

Con una storia centenaria alle spalle e un costante impegno per la qualità, Mido rimane un marchio di riferimento per chi cerca non un semplice segnatempo del tempo, ma un vero e proprio compagno di vita.