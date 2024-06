Gli investitori di criptovalute si precipitano sulla prevendita di una nuova memecoin destinata a esplodere come Dogecoin; può superare Dogwifhat?

TLDR

Gli investitori si stanno precipitando verso la prevendita di RECQ di Rebel Satoshi per ottenere rendimenti superiori al 184%.

Gli esperti prevedono che Dogecoin (DOGE) diventerà presto rialzista e scambierà sopra 0,20 $.

Dogwifhat (WIF) presenta un'opportunità di acquisto in quanto si prevede che il prezzo salga sopra i 4 $.

Grazie al mercato che mostra segnali rialzisti, gli investitori in criptovalute guardano alle memecoin in prevendita. Tra le memecoin di tendenza, RECQ di Rebel Satoshi è destinata a esplodere come i suoi rivali Dogecoin (DOGE) e Dogwifhat (WIF). Scopriamo perché RECQ è pronta a salire come DOGE e può addirittura superare WIF!

La prevendita di RECQ è destinata a salire ancora di più grazie alla corsa degli investitori

Dopo la spettacolare prevendita del token RBLZ, Rebel Satoshi sta ora conducendo la prevendita di RECQ. La missione di Rebel Satoshi di portare una rivoluzione decentralizzata sul mercato l'ha resa il re delle nuove memecoin ETH.

Rebel Satoshi si basa sulla rete Ethereum e si ispira agli ideali di personaggi come Guy Fawkes e Satoshi Nakamoto.

Rebel Satoshi non è solo una memecoin, ma ha anche un ecosistema a doppio token composto dai token RBLZ e RECQ. RBLZ è la memecoin originale, mentre RECQ è il token di utilità e gas di Rebel Satoshi. La prevendita di RBLZ ha raccolto oltre 2,5 milioni di dollari e Rebel Satoshi l'ha quotata per la negoziazione sui principali exchange.

Attualmente, la prevendita di RECQ è condotta da Rebel Satoshi al prezzo di 0,0044 $ per token nella Fase 2. Il token RECQ ha già subito un rialzo del 120% rispetto al prezzo Early Bird Stage di 0,0020 $. Nel prossimo round di prevendita, RECQ aumenterà di un altro 25% fino a 0,0055 $ per token.

L'aumento totale della prevendita di RECQ sarà del 525% e gli attuali investitori otterranno un rendimento del 184% quando RECQ raggiungerà un prezzo di 0,0125 $ alla fine della prevendita. Pertanto, RECQ di Rebel Satoshi è diventato uno dei migliori memecoin in fase di prevendita.

Dogecoin entra in accumulazione mentre i segnali indicano un rialzo

L'approvazione degli ETF su Ethereum Spot il 23 maggio 2024 ha provocato ondate di euforia nel mercato. Di conseguenza, anche uno dei migliori memecoin animali, Dogecoin, ha assistito a un rialzo. Il Dogecoin è passato da 0,15 $ per DOGE il 23 maggio a 0,17 $ il 26 maggio. Si tratta di un'impennata del 13,3% del prezzo di DOGE.

Ma con l'esaurirsi dell'euforia, anche Dogecoin è sceso per entrare in una fase di consolidamento. Il 10 giugno DOGE era scambiata a 0,14 $ con un calo del 17,6%. Mentre la sua quotazione ha vissuto un'azione turbolenta, il 24 maggio è venuto a mancare Kabosu, il cane che ha ispirato Dogecoin. La scomparsa di Kabosu ha provocato un'onda d'urto nella community di Dogecoin.

Nonostante ciò, mentre Dogecoin rimane in una fase di consolidamento, gli esperti prevedono un prossimo rialzo per Dogecoin e gli altcoin. Prevedono quindi che DOGE supererà i 0,20 $ nei prossimi mesi.

Il calo di prezzo di Dogwifhat rappresenta una splendida opportunità di acquisto

Dogwifhat si è affermata come una delle migliori memecoin animali in pochissimo tempo. Grazie all'approvazione dell'ETF su ETH il 23 maggio 2024, Dogwifhat ha assistito a un massiccio rialzo, allineandosi al più ampio mercato delle criptovalute.

Dai 2,87 $ del 23 maggio, WIF è passata a 3,99 $ il 29 maggio, con un'impennata del 39%. Grazie a questa impennata, il 28 maggio WIF è entrata brevemente tra le migliori 30 criptovalute in termini di capitalizzazione sul mercato.

Nonostante ciò, il rialzo di Dogwifhat si è poi attenuato e il prezzo è sceso. Il 10 giugno Dogwifhat era scambiata a 2,68 $ per WIF, con un calo del 32,8%. Gli esperti ritengono che questo calo del prezzo di WIF sia un ottimo punto di ingresso per i nuovi investitori.

Gli esperti del mercato delle criptovalute sono rialzisti su Dogwifhat e prevedono che il prezzo di WIF aumenterà al di sopra di 4,00 $ nel 2024.

