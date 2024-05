Il ristorante La Cave a Saluzzo compie 1 anno di attività e si racconta

Con tanto fervore i preparativi per l’arrivo dell’estate stanno impegnando il giovane staff del Ristorante La Cave che, come prima cosa, annuncia l’apertura di un dehor rinnovato per poter accogliere più agevolmente i tanti ospiti alla ricerca di un locale dove vivere esperienze culinarie d’eccellenza. Lo Chef Jacopo, insieme a Francesca, Maître e Andrea, Pasticcera, non hanno mai smesso di ricercare prodotti di alta qualità a km0, o del Piemonte, e le novità nei menù sono tutte da scoprire.

Non è semplice tenere alto questo livello, ma i nostri 3 giovani eroi non arretrano di 1 millimetro. Certo è dura, soprattutto per dei giovani che, come tanti, vorrebbero potersi divertire il sabato sera, poter dedicare tempo a viaggi, a escursioni, a passeggiate in libertà. Ma nella ristorazione il tempo è tiranno, e spesso non c’è spazio per momenti di svago. L’apertura del locale ha messo a dura prova le competenze singole di ciascuno che, pur partendo da percorsi nella ristorazione negli anni precedenti diversi dagli attuali, hanno saputo e voluto riadattarsi alle nuove necessità che via via si prospettavano, attraverso studi e sperimentazioni, per poter conciliare le esigenze dei clienti al mood del locale. Hanno scelto di portare il nostro Territorio nelle portate dei loro menù e ciò comporta un incessante lavoro di ricerca, non sempre capito da tutti perché, ad esempio nei vini, le proposte che vigono in generale nella ristorazione locale sono quelle delle grandi cantine ormai internazionali, mentre a La Cave Francesca introduce dei vini che provengono da piccole aziende spesso sconosciute, che però lavorano ancora seguendo i ritmi della natura. Jacopo, Executive Chef in passato in grandi ristoranti francesi, non si è sentito sminuito a prendere in mano pentole e mestoli, pur continuando a creare menù e proporre abbinamenti sempre ispirati al territorio. Così come Andrea, geniale Pasticcera, si dà da fare anche in sala, per aiutare a svolgere un servizio ottimale.

Insomma, non è facile. Anche il solo pensare a metter su famiglia aggiunge ansia, pensando a come è difficile oggi trovare personale competente disposto a sacrificare un po’ di vita personale per una passione.

Quando ti metti in proprio, si sa, “non son tutte rose e fiori” e ci si aspetta di dover lavorare molto di più che da dipendenti. Ma i nostri amici, dopo questo bilancio di un anno, non hanno perso la passione e la determinazione, perché le soddisfazioni sono state tantissime ed ancora molte ne devono arrivare. Facciamo loro i nostri migliori auguri, perché siamo vicini a giovani così coraggiosi.

A maggio Jacopo e Francesca si sono sposati, e quindi il locale è rimasto chiuso per qualche giorno, Ma dal 24 maggio l’apertura porterà tante novità, con eventi dedicati a tutti gli appuntamenti estivi di Saluzzo.

Ristorante La Cave - Corso Piemonte 41/A - Saluzzo (CN) - Tel 349.8194517