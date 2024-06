GMI sospende il servizio e lascia senza mensa anche i 200 operai al lavoro al Tenda

La GMI Servizi Srl di Ivrea ha comunicato tramite PEC, due giorni fa, la sospensione del servizio di fornitura pasti a partire da oggi giovedì 13 giugno.

Il servizio era attivo presso moltissimi comuni della Granda. Per molti amministratori pubblici si è trattato di un fulmine a ciel sereno anche se, già da qualche tempo, erano note possibili difficoltà finanziarie in capo all’azienda.

Ma non solo scuole e RSA sono costrette a riorganizzarsi.

Lo dovrà fare anche Edilmaco, il Consorzio che sta effettuando i lavori per il nuovo tunnel di Tenda. La GMI, infatti, si è occupata, fino ad oggi, anche del servizio mensa per i circa 200 operai, la maggior parte dei quali provenienti da fuori regione, al lavoro al cantiere.

Dalla colazione alla cena, GMI forniva tutti i pasti. E da domani?

A rispondere è Massimo Fantini, titolare della società Cogefa di Torino, che fa parte del Consorzio. "Stiamo cercando un'alternativa. Avrebbero potuto dircelo prima, anche se avevamo capito che qualcosa non andava. Per i prossimi giorni, fino a quando non avremo trovato un altro fornitore, ci appoggeremo al territorio e ai ristoranti della zona. Gli operai devono mangiare e una soluzione va trovata in fretta".

Pare che ci sia stato un contatto con la Markas, impresa multiservizi che offre servizi per la ristorazione nel Cuneese, e che sia in corso una trattativa sulla fornitura, ma al momento si tratta di un'indiscrezione.