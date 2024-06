L’evoluzione delle chiavette USB, dall’innovazione all’obsolescenza

La complessità del mondo del web è ormai conclamata, poiché sappiamo benissimo che all’interno di internet sono presenti differenti realtà che trattano vari temi, importanti o più ludici. Esistono infatti siti informativi, portali che garantiscono servizi streaming come potrebbero essere Netflix o PrimeVideo, oppure alternative sempre legate al mondo dell'intrattenimento, per esempio siti come Jackpot City Casino o portali simili oppure piattaforme di gaming fisiche vere proprie, che con la connessione a internet rimangono strettamente connesse al mondo digitale. Oltre alla presenza di vari siti su internet, anche gli hardware sono particolarmente importanti per il funzionamento di una corretta presenza sul web.

Non è un caso che, per anni, tra le altre cose abbiano proliferato le chiavette USB. Note anche come pen drive o flash drive, esse hanno rappresentato una sorta di rivoluzione nel mondo dell’archiviazione dei dati. Introdotte negli anni ’90, sicuramente hanno cambiato il modo di accedere a determinate informazioni. Al tempo stesso, però, esse stanno andando particolarmente in disuso per via dell’avanzamento di nuove tecnologie.

Gloria e caduta delle chiavette USB

Precedentemente venivano utilizzate altre periferiche di archiviazione portatile, come per esempio i floppy disk e i CD-ROM. Tali supporti, certamente utili, avevano però dei limiti in quanto a memoria e velocità di trasferimento. Così, nel 200, IBM e Trek Technology lanciarono la prima chiavetta USB commerciale.

Tale tecnologia evidenziava straordinari vantaggi. In primis, la capacità di archiviazione, di 8 MB, decisamente superiore – per esempio – ai floppy disk. L’uso della tecnologia USB garantiva anche dei trasferimenti superiori in termini di velocità a livello di dati. Inoltre, le chiavette USB erano molto resistenti a urti e facilmente trasportabili.

Negli anni 2000 le chiavette USB divennero dunque uno strumento indispensabile per varie categorie di persone. Per esempio gli studenti, così come anche i professionisti del lavoro o i semplici appassionati di tecnologia. Le capacità di velocità e capienza aumentarono sempre di più, anche perché le chiavette USB erano utilizzate per mansioni diventate poi tradizionali e normali come il trasferimento di file senza connessione internet, il backup di dati, la creazione di supporto di avvio per sistemi operativi e l’archiviazione di dati vari come documenti, musica, foto e video.

Purtroppo, però, nel corso del tempo le chiavette USB hanno iniziato a smarrire gran parte della loro popolarità. Questo perché l’avvento di nuove tecnologiche, più veloci e spaziose, non hanno fatto altro che togliere spazio alla proliferazione di questo utile strumento.

Servizi come Google Drive, Dropbox o OneDrive, per esempio, hanno reso possibile l’archiviazione e il trasferimento di dati tramite il web, rendendo di conseguenza inusuale l’utilizzo di una chiavetta USB per via della loro elevata capacità di accessibilità e di sicurezza dati. Inoltre, l’aumento dell’uso di smartphone e tablet ha di fatto ridotto ogni necessità di archiviazione esterna in altri dispositivi, avendo la possibilità di memorizzare una grande quantità di dati senza problemi.

C’è anche da dire che la diffusione di connessioni internet ad alta velocità ha reso decisamente meno necessario il trasferimento fisico dei dati, con download e upload rapidi che permettono di trasferire grandi file in pochissimi minuti. Inoltre, gli hard disk esterni e le SSD portatili offrono una capacità di archiviazione che è decisamente superiore rispetto alle chiavette USB, con velocità di trasferimento molto elevate.

Nonostante il ruolo cruciale avuto nel corso della storia della tecnologia moderna, le chiavette USB dunque hanno dovuto fermarsi al segnale di stop. Le loro soluzioni pratiche e convenienti sono state sostituite dall’avvento di nuove tecnologie sempre più performanti. Chiaramente, le chiavette USB continuano a esistere e proseguiranno nel farlo ma, in maniera totalmente onesta, sembra difficile immaginare che possano tornare agli antichi fasti di un tempo in termini di utilizzo e di vendita. Al di là di ciò, questo strumento verrà sempre ricordato per la sua utilità e per le possibilità offerte in ogni campo.