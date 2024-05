Il 2 giugno ad Alba: un'esplosione di cibo, musica e divertimento al Parco Tanaro con Street Parej

È con grande piacere che annunciamo la prima data del progetto Street Parej, prevista per il 2 giugno 2024 a Collisioni Circus, presso il Parco Tanaro di Alba. La giornata sarà un'ode alla cultura dello street food e all'intrattenimento dal vivo, con un programma che spazia dal mattino fino a mezzanotte e che promette di accontentare tutti i gusti e tutte le età con attività anche per i più piccoli.

Musica dal vivo e Dj set

Il festival avrà inizio alle 10:00 con un'offerta culinaria che celebra lo street food con i truck di COJ More Than Food. Gli ospiti potranno gustare una varietà di pietanze e godere di drink forniti dai partner locali, il micro birrificio Boia Fauss e Langa Spirit.

La musica prenderà il via con Rick Neiss che aprirà le danze. Seguirà Dottor Botti (Gemelli del Gol) con un set set funky per ballare già all’ora di pranzo, e Dj Hunt, che ci porterà indietro nel tempo con un esclusivo e imperdibile vinyl djset.

Alle 16:00 il primo concerto live con i Lee Money, nuovissimo e promettente trio funk & rock composto da Amedeo Viglino, Nicolas Roncea e Ivo Cavallo, seguiti dalla performance dei Magasin Du Cafè alle 18:00, nella loro unica data in zona prima del tour.

Alle 20:30 la temperatura sarà abbastanza calda per scatenarsi in pista con Radio Fujot, prima del gran finale serale nuovamente con Rick Neiss, questa volta per una sessione di techno-adrenalina.

Attività per Bambini

Non ci siamo dimenticati dei più piccoli, per i quali abbiamo organizzato letture animate a cura di Sara Conterno a partire dalle 16:00, merenda a base di pane e Nutella e divertimento assicurato con giochi e animazioni del nuovo progetto Viola e Teatro di Tela di Associ&rete.

Un evento per tutti, libero e gratuito

L'ingresso all'evento è completamente gratuito, un'opportunità per famiglie e amici di godersi una giornata di festa.

Per informazioni contattare:

Damiano: 3383483161

Leonardo: 3482783220

Instagram: https://www.instagram.com/_streetparej_?igsh=NnR0ZHh3d2prcmp5&utm_source=qr