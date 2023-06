"Perché non controllate quel Carabiniere? Compra la droga": finisce a processo per oltraggio

Una frase, verosimilmente oltraggiosa, ha portato il titolare di un locale di Clavesana in tribunale a Cuneo per oltraggio a pubblico ufficiale.

Era un sabato del febbraio 2022. L’uomo si trovava nel suo bar insieme a due amici, quando entrarono i Carabinieri per effettuare un controllo sui green pass. Il barista, sostenendo che il locale fosse chiuso e quindi i clienti non potessero più entrare, diede in escandescenza, e in quel momento avrebbe rivolto ad uno dei due militari la frase oltraggiosa: “Perché non andate a controllare il carabiniere [omissis]? Compra la droga dal marocchino di Dogliani”.

Presente in aula il Carabiniere denunciante, che sarebbe stato oltraggiato: “A causa della mascherina non si era accorto che quel carabiniere davanti a lui ero io”. Tra i due, come spiegato dal militare, ci sarebbero vecchi rancori da parte dell’uomo.

Uno dei due amici dell’imputato, chiamato a testimoniare, ha riferito di non aver capito che cosa si fosse detto: “Quella sera il locale era chiuso – ha concluso -. Avevamo ordinato una pizza”.

A settembre la prossima udienza.