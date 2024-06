Annunciano l’estate i tanti appuntamenti in programma nella Granda per questo fine settimana di giugno

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.



Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net.

Eventi e manifestazioni

Appuntamento in questo fine settimana con l’Antica fiera della Ciliegia che ogni anno anima le vie di Dogliani Borgo e Castello. Si potranno degustare prodotti a base di ciliegia e altre tipiche eccellenze gastronomiche locali; si potranno ammirare opere e manufatti di artigiani e artisti insigniti dell’Eccellenza Artigiana. La manifestazione si dislocherà tra Dogliani Castello e Dogliani Borgo collegati da un Trenino Turistico. Sabato, con partenza dall’Ufficio Turistico di Piazza Umberto I, alle 14.30 è previsto un tour accompagnato in e-bike di circa 30 km. Info e prenotazioni: www.cuneoalps.it/in-primo-piano/calendario-passeggiate-gourmet-2024

Sia sabato 15 dalle 17, che domenica 16 giugno per tutto il giorno, ci sarà l’area Street food di eccellenza con piatti tipici e degustazioni di prodotti di qualità. Domenica, per tutta la giornata ci sarà la fiera commerciale con 150 tra bancarelle, ambulanti, produttori agricoli e hobbisti. Da vedere le mostre in corso nei musei del paese, gli antichi mestieri, i trattori d’epoca. In Piazza San Paolo, è in programma Piccoli Pompieri in Langa: giochi per bimbi aspiranti pompieri. Nel Parco del Castello dei Perno di Caldera sarà allestita un’area riservata ai più piccoli con animazioni. Domenica sarà possibile partecipare al tour storico artistico per le vie del centro alla scoperta delle architetture neogotiche di Giovanni Battista Schellino. Info e prenotazioni www.cuneoalps.it/in-primo-piano/calendario-passeggiate-gourmet-2024

Info e programma completo della fiera: https://doglianiturismo.com/antica-fiera-della-ciliegia-2024



A Monteu Roero in questo fine settimana di giugno è in programma “Tasta…tasta…”, manifestazione enogastronomica e culturale. Sabato alle 19 apriranno gli stand enogastronomici con prodotti tipici e vini del territorio. Alle 21 si esibirà il duo Dino Tron dei Lou Dalfin e Simone Lombardo con musiche occitane. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nel salone polifunzionale Don Lino Brossa. Domenica dalle 10 e per l’intera giornata sono in calendario eventi culturali ed artistici: visite al castello, a crote, crotin e croton, mostre d’arte ed esposizioni artistiche, visite guidate agli edifici religiosi, passeggiate nei sentieri tematici e ci sarà il raduno trattori d’epoca. Si potrà pranzare con prodotti tipici locali e vino del territorio ascoltando la musica popolare itinerante. Sempre domenica, alle 21 nel cortile del Castello si svolgerà il concerto - spettacolo di Orlando Manfredi “From Orlando to Santiago – 1.574.553 passi sul Cammino di Compostela”. Info: https://belmonteu.it



Sabato 15 giugno, dalle 19.00, in Piazza del Municipio a Ceva, si svolgerà Pro Loco in Festa, manifestazione che ha la finalità di promuovere il territorio con la proposta di piatti a base di prodotti tipici locali. Ampia e variegata sarà la scelta dei piatti che verranno serviti dalle proloco. Saranno presenti Bagnasco con la pizza di Garbenna, Battifollo con le crèpes di farina di castagne con besciamella ai funghi e crèpes ai formaggi, Castelnuovo di Ceva con frittelle, Ceva con arrosticini e patate fritte, Garessio con gnocchi di patate tricolori con sugo ai quattro formaggi, Lesegno con maialino al forno alle erbette con patatine, Priola con polenta saracena, Sale delle Langhe con tomini con lo speck, Sale San Giovanni con budino alla lavanda ed alla salvia, crostate, Scagnello con uova al tegamino con il tartufo di Scagnello, crespelle di grano saraceno e crema al tartufo di Scagnello. Info: www.facebook.com/ceva.proloco



La festa di Sant’Antonio a San Damiano Macra è in calendario fino a lunedì 17 giugno. Sono previste le tradizionali celebrazioni in onore di Sant’Antonio e, durante la festa, sarà possibile gustare specialità culinarie locali e prodotti tipici valligiani. Sabato dalle 10 è in programma presso la biblioteca civica un laboratorio musicale per bimbi, alle 16 ci saranno i Giochi Senza Frontiere per bambini, dalle 19 cena sotto il Pellerin con paella e sangria su prenotazione, a seguire musica 70/80/90. Domenica processione con la banda musicale e messa animata, benedizione automezzi e aperitivo. Nel pomeriggio animazione per bambini, dalle 19 cena sotto il Pellerin con pizza, a seguire musica con Sciarada Party Rock. Lunedì ci sarà il Sant’Antonio Trail. Info: www.facebook.com/ProLoco.SDM



A Villar San Costanzo questo fine settimana nella Riserva naturale Ciciu del Villar avrà luogo il Ciciufestival, con eventi sportivi, musica di ogni genere, scoperta del territorio e dei monumenti, laboratori, campeggio all’aperto. Sabato sono previsti il raduno di parapendio, laboratorio di teatro per bambini e ragazzi, aperitivo con baratto di abbigliamento e oggettistica, stand di tatuaggi. Ci sarà il concerto della classe 1° D dell'Istituto Civico "Giovanni Giolitti" di Dronero. Gli stand gastronomici e servizio bar saranno aperti dalle 19.30, a seguire musica.

Domenica ci saranno i mercatini di artigianato e gastronomia per le vie del paese dalle 9.00 alle 20.00, il Ciciu trenino, percorsi a cavallo, street art e Henna Tattoos per le vie del paese dalle ore 10.00 alle 19.30, il concerto dei Prismabanda Street Band per le vie del paese, dalle 14.00.

Si potrà partecipare a visite guidate a San Costanzo al Monte, alla Cripta e alla Cappella di San Giorgio nella chiesa di San Pietro in Vincoli e alla visita naturalistica "un viaggio nel tempo alla scoperta dei Ciciu". Per i bambini ci saranno attività con l'uomo preistorico. Il concerto occitano con i Lou Pitakass avrà luogo nella piazza del Comune, dalle 17.00.

Info e programma completo: www.provillar.it/ciciufestival



Domenica 16 giugno torna l’appuntamento con il Raduno Cavalli Passatore, nell’area dell’ex sferisterio della frazione cuneese, una giornata dedicata ai cavalli, alla bellezza di questo animale e al benessere legato al turismo equestre, insieme con l’emozione di muovere qualche passo per la prima volta in sella, per i più piccoli. Si inizia con il ritrovo dei cavalieri fin dal mattino; alle 9 è prevista la partenza della passeggiata a cavallo, con passaggi e tappe nelle campagne circostanti e nei paesi limitrofi. Alle 12.30, nell’area sferisterio, verrà impartita la benedizione a cavalli e cavalieri e avrà inizio il pranzo in compagnia. Per tutto il giorno, nell’area sarà attivo il servizio bar.

Al mattino e al pomeriggio, ci sarà spazio per i bambini con il “battesimo della sella”, gratuito, gestito dal gruppo “Quagliotti Performance Horses” e operatori specializzati che daranno a bimbi e ragazzi la possibilità di provare l’emozione di stare a cavallo. Nell’area si potranno anche vedere da vicino e accarezzare gli alpaca e, nel corso del pomeriggio, sono previsti spettacoli, animazioni ed esibizioni equestri, balli country con dj Ely. Info: www.isha-italia.it/site/eventi/passatore-equiraduno-battesimo-cavalli



Domenica 16 giugno si terrà a Casteldelfino il trekking storico, culturale ed enogastronomico “I Fourn Te Parloun”, l’escursione accompagnata alla scoperta dei forni antichi delle borgate di Casteldelfino. Il ritrovo è previsto alle 8.30 davanti al vecchio forno dei Troci nel capoluogo. Da qui la passeggiata proseguirà a Rabioux, Bertines, Caldane e Torrette, per proporre gustose degustazioni di prodotti locali accompagnate dalla musica occitana. L’ultima tappa, quella di rientro a Casteldelfino, vedrà la partecipazione del gruppo “Voci di Montagna”. Le prenotazioni si raccolgono entro sabato 15 giugno scrivendo all’indirizzo mail vcasteldelfino@gmail.com. Il costo di partecipazione è di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. I bambini dai 0 ai 5 anni non pagano. Il percorso non è adatto alle carrozzine e ai passeggini. Chi lo desidera può portare il cane, purché munito di guinzaglio e di museruola per i cani di taglia grande. Info: www.facebook.com/casteldelfinoviva.proloco



Vicoforte fino al 16 giugno ospiterà l’evento Foam’s American Day con centinaia di mezzi che rappresentano delle vere e proprie icone dell’auto‐ mobilismo e motociclismo americano. Una su tutte la grande protagonista a quattro ruote del primo FAST and Furious: la Dodge Charger del ‘70 condotta nel film dal protagonista Toretto. Non c’è solo l’esposizione dei gioielli americani, ci sarà anche intrattenimento: concerti, street food, anche una gara in carriola. Inaugurazione ufficiale dell’evento dalle 14 di sabato pomeriggio con il coinvolgimento delle autorità e a seguire le prove di Wheelbarrow, tecnicamente piccoli mezzi a motore purché dotati della vasca di una carriola. In programma il giro delle valli monregalesi con visita dei mezzi americani nel cuore della città di Mondovì dalle 15.30 circa di sabato. Info: www.facebook.com/FriendAmericanMotors



Fino a sabato 15 giugno ritorna a Fossano il Palio dei Borghi - Giostra de l’Oca, tra i più importanti ed affascinanti eventi di rievocazione storica del territorio. Sette borghi cittadini sono in gara nelle sfide a cavallo e di tiro con l'arco, ci saranno il corteo storico rinascimentale e gli Sbandieratori e Musici dei Principi d'Acaja in uno straordinario spettacolo che si svolgerà nella suggestiva cornice dell'Arena di Piazza Castello e dei portici di via Roma. Sabato alle 15 ci saranno le prove di tiro degli arcieri, alle 19.30 la sfilata del corteo dei Borghi in via Roma con ingresso in Arena alle 20.45.

Alle 21.15 nell'Arena in Piazza Castello avrà luogo il momento topico della Giostra dell'Oca e del Palio vero e proprio. La corsa dei cavalli è sempre organizzata su due batterie: una da tre e una da quattro, a seguire la finalissima. Anche quest'anno l'abilità degli arcieri permetterà di sommare punti per la classifica finale. Info: https://www.visitfossano.it



Domenica 16 giugno, a Carrù si terrà l'evento "Piacere Carrù", una giornata all'insegna del gusto, della cultura e del divertimento: lunapark, mercatino hobbysti, concerti scuola di musica "Scala del Re", laboratorio per bambini, mostra fotografica e tanto altro. Dalle 10.00 alle 14.00 sarà possibile partecipare a una visita guidata al Castello di Carrù con prenotazione obbligatoria. Durante l'intera giornata i negozi locali rimarranno aperti dalle 9.00 alle 19.00. Info: pagina Facebook Ascom Carrù.



Arriva a Cuneo Color Fun Cuneo 2024, la festa più colorata per festeggiare la fine della scuola. Domenica 16 giugno, dalle 16.00 al Parco Parri si terrà un pomeriggio pieno di colori e musica, cannoni spara polveri colorate, DJ set, animazione, gadget e tanto divertimento. Posti limitati, iscrizione consigliata. Info: www.facebook.com/chioscoparri



Cuneo fino al 16 giugno ospiterà il Festival dell’arte e benessere Olistico, dedicato a tutti coloro che sono sulla via del proprio benessere. Le attività che animeranno le giornate saranno caratterizzate da conferenze a tema; da non perdere gli interventi dei professionisti che condivideranno le loro singole esperienze del mondo dell’arte e del benessere olistico.

Lungo via Roma e Largo Audifreddi, ogni operatore del benessere, scuola di formazione, associazione olistica, artigiano ed artista saranno presenti per contribuire a questo messaggio all’insegna della vitalità in ogni sua manifestazione: fisica, mentale, emotiva, energetica e spirituale. Cinque interventi sono in programma domenica 16 in Sala San Giovanni, dalle 10.00 alle 17. 00. Piazza Virginio promuoverà la prima proposta di natural street-food curata da professionisti del settore, con attenzione verso l’andamento della cucina vegetale e sostenibile. Tante le attività all’interno delle aree esperienziali: pittura mindfulness, terapie essene, aromaterapia, ecoprint. Info: www.lifeexperienceevent.com/cuneo.html



Domenica 16 giugno, nella splendida cornice dell’area verde di Chiusa Pesio si terrà la seconda edizione della Fiera Olistica NATURA a cura dell’Associazione Dharma Natura. Nella giornata si potrà partecipare ad attività di gruppo dalle 10 alle 18 e ci sarà intrattenimento per bambini. Molteplici operatori olistici offriranno trattamenti a offerta libera e saranno presenti stands di artigianato a tema natura e benessere. Sarà presente anche la Proloco di Chiusa Pesio con piatti preparati per l’occasione. Info: pagina Facebook Associazione Dharma Natura.



Fino a domenica 16 giugno presso l'ex stazione ferroviaria di Moretta ritorna la “festa d’estate” con incontri di formazione sul settore agricolo, agrituristico e agro-pastorale, musica, laboratori e l'appuntamento con la suggestiva esposizione e sfilata dei mezzi agricoli storici con la partecipazione di oltre 250 trattori. Sabato l’esposizione aprirà alle 10, alle 11 ci sarà

il convegno “Le procedure per la certificazione delle macchine agricole di interesse storico”. Alle 16.00 è prevista l’inaugurazione e la benedizione dei mezzi e dei trattoristi, alle 20.30 è in programma la cena di gala, a seguire suonerà l’Orchestra Liscio Simpatia. Domenica dalle 8.30 è previsto il raduno trattori storici che sfileranno dalle 9.30. Per l’intero pomeriggio sono previsti il laboratorio dimostrativo di caseificazione, musica itinerante, giochi per bambini, la messa in moto di trattori e locomobili a vapore di maggiore interesse storico, la premiazione degli espositori. Alle 17 si chiuderà la manifestazione. Info: www.facebook.com/FondazioneAmletoBertoniSaluzzo



A Murello è tutto pronto per un fine settimana all’insegna del divertimento con le “Notti d’Estate”, manifestazione di questo fine settimana nell’area festeggiamenti allestita in piazza. Sabato tutti in pista per lo show dei Divina, dal titolo “80 voglia di ‘90/2000”. La Pro Loco attende i visitatori sotto il Palatenda allestito nel campo sportivo, dove si potrà fare festa tutti insieme con buon cibo e tanta birra. Info: www.comune.murello.cn.it



La “Giornata del vignaiolo”, manifestazione in programma a Bra sabato 15 giugno, sarà l’occasione per assaggiare ed acquistare alcuni dei migliori vini dei produttori indipendenti del Roero, ma anche di conoscere le persone che “stanno dietro” al prodotto e ascoltare le loro storie.

Appuntamento dalle 11 alle 20 sotto l’ala di corso Garibaldi; il costo di partecipazione è di 25 euro, comprensivo di un buono sconto di 5 euro per l’acquisto del vino. Le degustazioni sono illimitate. Presenti punti ristoro convenzionati. I posti sono limitati, pertanto è necessario prenotarsi scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it. Info ed elenco dei produttori vinicoli: www.turismoinbra.it



Sabato appuntamento a Rodello con Dolcetto Summer Fest, una festa con musica e gustosi abbinamenti enogastronomici per celebrare il Dolcetto in tutte le sue denominazioni. Nel centro storico del paese saranno più di 30 produttori di Dolcetto da diverse aree del Piemonte, street food con i produttori agroalimentari della Strada del Barolo, laboratori, show cooking, dj set e tanto altro, per celebrare uno dei vitigni più rappresentativi del Piemonte. Il programma prevede nella prima parte della giornata una tavola rotonda sul Dolcetto e nel primo pomeriggio una Masterclass con degustazione alla cieca, rivolta ai produttori presenti. Alle 17.00 prenderà il via la degustazione dedicata ai wine lovers, che potranno accedere all’evento acquistando un pass di degustazione vini per tutti i vini presenti: oltre 150 etichette di Dolcetto. Ad arricchire l’offerta stand gastronomici e food truck dislocati nel centro storico. Nella piazza comunale verrà allestito uno spazio con tavolini e sedie per degustare i vini e i prodotti gastronomici godendo dello splendido panorama sulle colline di Langhe e Roero. La serata sarà animata da un DJ set. Info: www.stradadelbarolo.it/12979/dolcetto-summer-fest-2024



Sabato andrà in scena “Il Baile Festival: giovani, scuole ed inclusione” che si svolgerà a Caramagna Piemonte nel centro sportivo di via Carmagnola 5. L’evento ha come scopo l’inclusione e lo sport in particolare per i giovani e le famiglie. L’apertura dei cancelli sarà alle 10 e già dal mattino partirà un torneo di calcio in cui parteciperanno molte scuole superiori del territorio. Durante tutta la giornata oltre allo street food ed a molte attività anche per i più piccoli ci saranno momenti musicali e di spettacolo che intratterranno il pubblico. Nello spazio del festival non mancheranno giostre e attrazioni per i più piccoli. Un grande spazio sarà dedicato anche al cibo e alle bevande con cocktail, bevande alla spina e un’area gastronomica con cibo preparato a cura degli studenti dell’Istituto superiore alberghiero “Velso Mucci” di Bra. Protagonista sarà anche la musica con esibizioni durante tutto l’arco della giornata e con momenti di incontro con gli ospiti. Una giornata ricca di sport, spettacolo e musica che vedrà poi nel tardo pomeriggio la finalissima del torneo dove la squadra vincitrice affronterà la Nazionale Calcio Spettacolo, una squadra composta da personaggi del mondo dello spettacolo di fama nazionale. Alla sera grande festa con musica dal vivo, cibo, cocktail e molto altro. Special guest dell’evento sarà il dj Matrix che si esibirà con il suo dj set serale. Si esibiranno anche gli ABCD Band. Prenotazione biglietti: http://ticket.mticket.it/musica/evento/il-baile-festival-giovani-scuole-ed-inclusione.aspx



Quattro giorni di festeggiamenti tra birra, buon cibo, musica e tanto divertimento. San Barnaba di Busca si prepara a celebrare il proprio santo patrono con un programma ricchissimo, per tutti i gusti e per tutte le età, che andrà in scena nel fine settimana, fino a lunedì 17 giugno. Sabato si parte già la mattina con la messa alle 10.30, mentre nel primo pomeriggio al via la gara di petanque e spazio alle iniziative per i più piccoli, con i giochi popolari e il Nutella Party alle 16, seguiti da un laboratorio di giochi sensoriali per bambini fino ai 7 anni. La sera si torna a tavola con la grigliata mista a 18 euro su prenotazione, si farà il tifo per l'Italia, e poi si proseguirà con la Festa d'la Bira animata da DJ Mario Zero e Voice Francy Love. Domenica ancora la gara di petanque alle 14, quindi alle 16.30 sarà tempo di darsi battaglia con i cuscini in un'iniziativa divertente pensata per le famiglie. Non mancherà la serata enogastronomica, con la maxiraviolata e la serata danzante con l'orchestra "Scacciapensieri". Info e programma completo: www.facebook.com/proloco.sanbarnaba



Sabato 15 giugno dalle 20 la frazione di Montaldo di Mondovì, Sant'Anna Collarea ospita la manifestazione "E... state in birra" all'insegna del divertimento. In menu, oltre a panini, la grigliata mista con porchetta e patate e l'immancabile birra, ci sarà la musica di DJ Rizla.

Info: www.facebook.com/proloco.santannacollarea



A Bagnolo Piemonte sono in programma due giornate all’insegna della musica, lungo le piazze e strade del centro del paese e non solo, con la seconda edizione del “Music Fest” con sette gruppi musicali dislocati ad intrattenere il pubblico negli spazi antistanti bar e birrerie. Ci sarà anche un concorso, dedicato alle band musicali da strada. A giudicare il vincitore del contest saranno una giuria di esperti e la giuria popolare. Novità di questa seconda edizione del Music Fest sarà l’”Open Mic Show” di domenica 16, in piazza Sen. Paire; dalle 14 il palco ospiterà una rotazione di artisti che si esibiranno fino a sera, in attesa della premiazione ed esibizione delle prime tre band classificatesi al contest di sabato, in programma a partire dalle 21.30. Per l’occasione sarà allestito sulla piazza uno street food. Info: www.facebook.com/ProLoco.Bagnolo.Pte



Sabato 15 e domenica 16 giugno, nella frazione di Sant’Antonio di Piasco, appuntamento con la Festa patronale. Domenica, alle 10.30, ci sarà la messa solenne con le benedizioni delle auto e delle moto, seguita dallo Scampanio della “Baudetta”. Le celebrazioni religiose si concluderanno sempre domenica con la messa vespertina delle 18.30. Il programma dei festeggiamenti prevede sabato alle 19.30 la Cena del Borgo ad offerta libera, seguita alle 21.00 dalla serata Disco DJ Set di “Alex Dj”. Domenica alle 11.45 ci sarà un aperitivo offerto dagli organizzatori e nel pomeriggio, alle 14.30, sono in programma una gara al punto presso il sagrato della Chiesa ed una gara alla petanque per frazionisti ed amici al Circolo Acli. Alle 16 avrà inizio un pomeriggio in musica con “Alex Dj” mentre, alle 16.30, sarà offerta a tutti una merenda a base di nutella. Alle 19.30 è ancora il momento di una Cena in Amicizia ad offerta libera seguita, alle 21, dalla serata in musica con “Paolo, Alberto e La Band”. Info: www.piasco.net



A Monesiglio sabato dalle 19 appuntamento con “Di piazzetta in piazzetta”. Sono in programma la cena nel parco del castello, il mercatino gastronomico e di artigianato, la diretta della partita di calcio degli Europei, street food, musica ed intrattenimento. Info: www.facebook.com/proloco.monesiglio



Domenica 16 giugno si affronteranno sei squadre di ragazzi guariti da tumori provenienti dai Centri di Oncoematologia pediatrica d’Italia nella “Partita più bella del mondo”, presso il campo sportivo di Canale: dalle 9 si svolgerà il torneo dedicato ai ragazzi provenienti da ben sei ospedale italiani.

La giornata proseguirà con tanta musica e la consegna del Premio “Alter Ego Piemont” allo scrittore Luca Bianchini, allo chef panificatore Luca Marino e a Miss Italia Francesca Bergesio. Alle 16 inizierà la partita più bella del mondo che vedrà in campo ben quattro compagini formate da amici di UGI, cantanti, ex calciatori e personaggi dello spettacolo, tra i quali: Eugenio in via di Gioia, Pietro Morello, Leonardo Bonucci, Fulvio Marino, Hernanes, Franco Semioli, Silvano Benedetti, il doppiatore Alex Polidori, la cantante Neja, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e tanti altri.

Musica e spettacoli

Sabato 15 giugno, alle 21.15, un evento unico si svolgerà in frazione Valle Rossi, Sommariva Perno. La compagnia teatrale "Der Roche" di Montaldo Roero porterà in scena la commedia dialettale "Camera a ore". La storia si sviluppa in due atti, in un susseguirsi di risate, situazioni paradossali e personaggi indimenticabili. Consigliato presentarsi almeno 20 minuti prima dell'inizio dello spettacolo. Capienza limitata, ingresso libero. Info: www.facebook.com/acli.vallerossi



La‘Compagnia del Birùn’ propone un nuovo spettacolo originale e autoprodotto, a cura delle registe Gabriella Bordin ed Elena Ruzza, con la collaborazione artistica di Maria Abebù Viarengo dal titolo "Futuro remoto", il Maggiore Toselli e il colonialismo italiano dell’Ottocento in Africa Orientale in scena nel Cortile Ambrosino a Peveragno il 15 giugno alle 21.30.

La lettura e la ricerca per costruire lo spettacolo si è nutrita delle pubblicazioni di Angelo Del Boca, il primo italiano ad essersi occupato della ricostruzione critica e sistematica della storia politico-militare dell'espansione italiana in Africa orientale e in Libia, e il primo storico ad avere denunciato i crimini di guerra compiuti dalle truppe italiane durante il colonialismo.

La figura di Pietro Toselli (maggiore pluridecorato che partecipò alle guerre di conquista dell'Eritrea alla fine dell'800 e nostro concittadino) e le lettere che scrisse al fratello durante la campagna militare danno la possibilità di far conoscere queste vicende storiche sotto un profilo umano ed emotivo. Ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti.

Info: www.compagniadelbirun.it



Con lo spettacolo “Le stelle della danza”, nel quale si esibirà il prestigioso “Les Ballets de Montecarlo”, continua, sabato 15 giugno, l’edizione 2024 di “Esperienze Artigiane sul Palco”. Anche quest’anno, arte, spettacolo e musica si coniugheranno in modo virtuoso con un tema di stretta attualità sul nostro territorio: la sicurezza sul lavoro declinata in loco con visite guidate in azienda. L’evento sarà ospitato a Roccasparvera presso l’azienda “Segheria Parchettificio Romano Corrado”, nella quale dalle 16.00 sarà possibile partecipare a visite al suo interno per osservare “dal vivo” le varie fasi produttive. Alle 17.00 si svolgerà il rituale di premiazione delle imprese associate alla Confartigianato da oltre 35 e 50 anni, e a seguire lo spettacolo. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria su www.creatoridieccellenza.it.



Sabato 15 giugno prosegue la rassegna Musica in Cascina a Piana Biglini ad Alba nella dimora storica Ca ‘d Marieta. Alle 21 sarà la volta del concerto “Le Stagioni” con Svetlana Berezhnaya al pianoforte. Ingresso (inclusi i brindisi a fine concerto) singolo: 10 euro; ingresso libero ai minori di 10 anni. Tutti gli appuntamenti della rassegna su: www.albamusicfestival.com/it



Sabato 15 giugno appuntamento a Somano con Scavalcamontagne. Alle 21 è in programma lo spettacolo “Ricette e sinfonie”, che torna in scena per il terzo anno in una veste completamente rinnovata. Nuovi personaggi e nuove trame si intrecceranno sui profumi e i sapori di mille ricette differenti e sulle note di nuove canzoni. Una vera e propria sfida tra chef provenienti da tutto il mondo, capaci di farci viaggiare, sognare e ridere sulle ali della fantasia…culinaria.

Al centro delle ricette ci sarà sempre lui, l’ingrediente irrinunciabile, l’amore.

Un’interpretazione divertente e un po’ piccante della relazione tra cibo ed eros, attraverso le calde note del pianoforte e le più belle arie d’opera e canzoni italiane d’altri tempi.

Ingresso libero, uscita a cappello. Info: www.scavalcamontagne.com

Domenica 16 giugno a Corneliano d'Alba verrà proposto lo spettacolo “Un Cavallino Bianco”, libera e irriverente interpretazione dell’operetta di R. Benatzky e R. Stolz. Sei interpreti in cerca di un ruolo giocano con i personaggi della celeberrima operetta ambientata nell’hotel austriaco più famoso di sempre. Musica dal vivo, canto, divertenti sketch e tanta meraviglia sono gli ingredienti di questo spettacolo unico e magico, adatto a tutto il pubblico e capace di emozionare, divertire e fare sognare. Ingresso libero, uscita a cappello. Gli spettacoli si svolgeranno anche in caso di maltempo, al coperto. Info: www.scavalcamontagne.com e www.facebook.com/scavalcamontagne



Appuntamento sabato alle 17.30 al Centro Arpino di Bra con il musical “Che sogno!”, spettacolo in due atti scritto dagli operatori del Centro Diurno del CISA ASTI SUD. Monica, la protagonista, è una giovane fioraia che ha il sogno di diventare famosa attraverso la sua passione che è il ballo. Nelle pause di lavoro fantastica sul suo possibile futuro e una voce interiore la pungola costantemente spronandola a non avere paura dei propri sogni.

Prenotazione obbligatoria, locandina su: www.facebook.com/oftalbra



A giugno il centro storico di Savigliano si trasformerà in un palco a cielo aperto per ospitare il "Sunset Urban Festival 2024": il 15, 22 e 29 giugno sono in programma tre serate all'insegna della musica a partire dalle 18.30 con tanti DJ set e concerti. L'evento, organizzato dalla Fondazione Ente Manifestazioni, trasformerà il centro urbano in un vivace palcoscenico di musica e divertimenti. Sabato 15 giugno appuntamento con Judici, palco di Corso Roma e Edgar Gallan, palco di Piazza Santarosa. Info: www.facebook.com/SunsetUrbanFestival



Fino a domenica 16 giugno torna a Savigliano, con la sua X edizione, il " Cuneo Tango Festival ", iniziativa dedicata alla scoperta della cultura argentina attraverso racconti d'immigrazione, spettacoli teatrali, passeggiate con appunti storici e serate di ballo. L'evento si svolgerà tra l'Ala Polifunzionale e il Centro Culturale. Tutto il programma di questo fine settimana su: www.facebook.com/cuneotangofestival



A Cuneo appuntamento con “Modulazioni – Musica senza tempo”. Sabato 15, alle 21, al Museo Diocesano si potrà rivivere la stagione di grande splendore musicale della Venezia di fine ‘500 e prima metà del ‘600 con “In Nativitate Domini” a cura della Cantica Symphonia. Ingresso libero.

Info: www.modulazioni.net



La corale Envie de Chanter ha ufficializzato il programma celebrativo dei primi 20 anni di attività del gruppo. Sabato 15 giugno alle 21.15, è in programma “20 anni da festeggiare”, nel Parco della torre ad Envie (o nel salone della Comunità Cenacolo in caso di maltempo). Interverranno: il Coro giovanile Envie de chanter. Musicisti ospiti della serata: Luigi Martinale, Paolo Franciscone, Alberto Palumbo. Prevista la presentazione di brani inediti composti da Enrico Sabena e Luigi Martinale. Ci sarà anche l’intervento delle ginnaste della Relevé. Partecipazione degli alunni della scuola primaria di Envie e di Barge. Presenta la serata l’attore Mario Bois. Domenica 16 giugno appuntamento con “20 anni da condividere”, dalle 15.30, sono previste musica e visita guidata per il paese. Interverranno: Coro voci bianche e giovanile Envie de chanter; Coro voci bianche Academia Montis Regalis Mondovì; Coro del Liceo Soleri-Bertoni di Saluzzo; Coro alpini Tenente Bracco di Revello; Corale Le Tre Valli di Saluzzo. Info: https://enviedechanter.it



Domenica 16 giugno, alle 15.00, alle 18.00 e alle 21.00, presso il Teatro Milanollo di Savigliano, le allieve del centro danza OUT OF DANCE avranno il piacere di intrattenere il pubblico con " Dancing Disney", uno spettacolo per grandi e piccini dedicato alle più famose ed avvincenti storie Disney.

Info: www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/dancing-disney

Iniziative culturali

Stanno per volgere al termine gli appuntamenti del Festival Funamboli – Parole in equilibrio. A chiudere la manifestazione saranno, sabato 15 giugno al Caffè Sociale (Mondovì, stazione ferroviaria, piazza Franco Centro 2), Matthias Canapini, fotoreporter marchigiano attualmente residente a Torino, specializzato in reportage dai “fronti caldi” del mondo, e il giornalista Domenico Quirico. Osare la speranza oltre la guerra, questa sarà la tematica che i due illustri ospiti affronteranno attraverso le parole e le immagini. Dall’esperienza di chi i conflitti li ha visti e vissuti in prima persona, un dialogo che ci porta a riflettere su un flagello che colpisce molti Paesi, alcuni dei quali vicini a noi, e su come proprio la speranza possa aiutare a superare il dolore e la paura anche in contesti così estremi. L’appuntamento è alle 17.00, presso il caffè della stazione di Mondovì. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata su Eventbrite o mostre@festivalfunamboli.it. Info: www.festivalfunamboli.it



Sabato 15 giugno dalle 21.00 alle 23.30 La Castiglia di Saluzzo apre le sue porte per godersi una serata d’estate con la magia e la suggestione del “Giro di ronda in notturna”. "Una notte in Castiglia" prevede anche visite alla mostra "Il tempo della Comunanza" con la curatrice Olga Gambari e la performance sonora "Echi" di Alberto Anhaus, artista e musicista che lavora nell’ambito della musica sperimentale e del sound art. L’artista eseguirà la performance in due turni, alle 22 e alle 23. Ai partecipanti verrà offerto un piccolo rinfresco. Sarà possibile accedere con ingresso ridotto dalle 21 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 23) alla visita autonoma dei musei allestiti all’interno dell’antica dimora marchionale: Il Museo della Civiltà Cavalleresca e il Museo della Memoria Carceraria. Info: https://visitsaluzzo.it/musa-musei-civici