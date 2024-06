Successo per le mostre "Guardando Villanova" e "I nostri amici animali"

Grande successo per le mostre "I nostri amici animali" e "Guardando Villanova".



Le due esposizioni, ospitate nei locali dell'oratorio in piazza Filippi, sono state realizzate con i disegni dedicati ai piccoli animali, realizzati a coronamento di un progetto organizzato dall'amministrazione in collaborazione con "La Fattoria di Penny" e la disponibilità delle Scuole dell’Infanzia (la statale e le due parificate), La Tana di Bocchio (Asilo Nido), Centro Sirio.

Di grande impatto poi gli scatti che i componenti del gruppo Ragazzi IN, che negli scorsi mesi, accompagnati dal consigliere Romina Capitani, hanno raccontato attraverso l'obiettivo e nuove prospettive il paese di Villanova: monumenti, natura, paesaggio e non solo.



“Un successo di presenze - dicono dall’amministrazione - con tanti massaggi positivi lasciati dai visisitatori, grazie a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato”.