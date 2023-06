E' Michele Pellegrino di Vernante il finanziere deceduto nel tragico schianto di Ventimiglia

E' Michele Pellegrino di Vernante una delle vittime del tragico schianto costato la vita a tre persone a Ventimiglia. Finanziere del nucleo SAGF, quello del Soccorso Alpino interno alla Finanza, Pellegrino era impegnato, assieme ai tre incaricati dell'Istituto geografico militare di Firenze, in alcuni rilievi sul territorio, in una zona particolarmente impervia.

Gli altri deceduti, morti sul colpo, sono Leonardo Sensitivi, 54enne assistente tecnico della grafica di Carmignano (Prato) e Tiberio Ghelardini, 58enne assistente amministrativo, abitante a Signa, in provincia di Firenze. Il terzo, un uomo, S.B. 61enne di Scandicci, è un altro militare dello stesso istituto, ed è ricoverato in grave condizioni ma fuori pericolo di vita all’ospedale ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure.

Per Michele la corsa disperata all'ospedale è stata invece vana.

Trentasette anni, era un grande appassionato di sport, dall'arrampicata alla corsa, dallo sci alle immersioni all'alpinismo, come si vede in tante sue foto condivise sui social. Ed era un vernantino orgoglioso: "vernantini si nasce" scriveva su un fazzoletto bianco, dopo aver raggiunto la cima del monte Elbrus, in Russia, a 5.642 metri di quota.

"Lui era un sole - commenta davvero provato il sindaco Gian Piero Dalmasso. Era legatissimo al paese, sempre sorridente, allegro. Incontrarlo ti metteva di buon umore. Non sono parole di circostanza, la morte di Michele è una perdita enorme per il paese e per la comunità. Qui gli volevamo bene tutti. Stava ristrutturando la casa dei nonni in paese, avevamo anche pensato ad un progetto da realizzare con l'uso dei droni. Ci siamo sentiti pochi giorni fa. Sono davvero affranto. E' un lutto dolorissimo per il paese. Ci stringiamo in un abbraccio forte alla mamma Valeria, al fratello Enrico e alla sua compagna Silvia. Vernante saprà essere comunità e dare conforto, per quanto possibile, a questa famiglia".

Il colonnello Mario Palumbo, comandante provinciale della Guardia di Finanza, si è recato personalmente a portare la tragica notizia alla madre e al fratello. Un suo collega del SAGF, contattato, ha semplicemente detto: "Michele era una colonna portante del gruppo, siamo davvero tutti sconvolti".

Uno schianto tragico quello avvenuto sulla strada tra Villatella e Calvo, a cavallo del crinale della valle di Latte e quella di Bevera a Ventimiglia, nel quale sono periti anche due militari dell’Istituto Geografico nazionale. Il terzo, un uomo di 60 anni, è un altro militare dello stesso istituto, ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure.

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, che ha visto il fuoristrada ‘Defender’ salire su una strada che, da più parti è stata da tempo indicata come molto pericolosa. Sembra che il fuoristrada dell’Istituto Geografico Nazionale fosse sul posto per verificare i cosiddetti ‘cippi di delimitazione dei confini’, un lavoro importante che viene svolto in condizioni di difficoltà, proprio per le strade impervie dell’entroterra.

L’allarme è scattato verso le 9.30 e, sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, tre ambulanze, il personale medico del 118 e i Carabinieri oltre a due elicotteri, Grifo e Drago. La ricerca del luogo dell’incidente è stata particolarmente difficile, vista la zona impervia. I soccorritori sono prima saliti dalla frazione di Latte verso Villatella, per poi spostarsi dalla parte opposta, tra Bevera e Calvo.

Una volta a conoscenza dell’incidente, da Cuneo è anche volato l’elicottero della Guardia di Finanza, che ha svolto una serie di ricognizioni aeree del luogo dell’incidente. Ovviamente, a breve, la Procura di Imperia aprirà un’inchiesta sull’accaduto per cercare di capire la dinamica dei fatti