Alba Cheer brilla in Europa: podio per i Little Titans agli Elite di Bottrop

Obiettivo podio centrato per il team Little Titans agli Elite Cheerleading Championship tenutisi lunedì 20 maggio presso il MoviePark di Bottrop (Germania).

Una prestazione da 93.09 punti su 100 ha regalato al team Under 12 di Alba Cheer la medaglia di bronzo in quella che è da tutti riconosciuta come la competizione più prestigiosa d'Europa.

La gara a sette con team provenienti da Germania, Belgio, Repubblica Ceca e Italia ha presentato una contesa di alto livello in cui tutte le squadre hanno portato in pedana il meglio.

Una bella soddisfazione, dunque, per atleti e coach albesi, che sono tornati dalla trasferta tedesca con la consapevolezza della bontà percorso svolto in questa stagione, ma anche del lavoro che li aspetta per arrivare al top e poter alzare il trofeo del primo posto.

E' stata una tre giorni davvero importante anche sotto il profilo esperienziale per i giovani atleti del team, che hanno affrontato per la prima volta un contesto così grande, provando a cogliere ogni insegnamento da quanto vissuto.

Per festeggiare questo bel risultato, i Little Titans danno appuntamento a tutti gli amici per sabato 25 maggio alle ore 17:00 in occasione dell'open gym alla Palestra Titans, un'occasione privilegiata per allenarsi insieme; grande attesa poi per lo show off di domenica 2 giugno, con la riproposizione della routine di fronte al pubblico di casa.