Envie, festeggiati i 40 anni di gestione del bocciodromo da parte dei coniugi Ferrero

La bocciofila comunale di Envie ha brindato a un traguardo importante: i 40 anni di gestione da parte di Gian Mauro Ferrero e della moglie Marinella Barbero.

I gestori nel corso di questi anni, hanno saputo trasformare la bocciofila in un vero e proprio punto di riferimento per la comunità enviese, non solo per l'aspetto sportivo, ma anche per quello sociale e ricettivo. La loro dedizione e il loro impegno hanno permesso di organizzare numerosi eventi e tornei di bocce, ma anche di creare un ambiente accogliente e familiare e di aggregazione dove tutti si possono sentire a proprio agio.

Un evento speciale che ha visto la partecipazione di una numerosa platea, tra cui il sindaco Roberto Mellano e il consigliere regionale uscente Paolo Bongioanni.

I coniugi Ferrero hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo della bocciofila.

"Sono stati 40 anni intensi e ricchi di soddisfazioni" ha commentato Ferrero. "Non avremmo mai potuto raggiungere questo traguardo senza il sostegno di tutti. La bocciofila è un luogo speciale per noi e per tutta la comunità di Envie, e siamo orgogliosi di aver potuto contribuire a renderla un punto di riferimento così importante".

Il sindaco Mellano ha espresso la sua gratitudine ai coniugi Barbero per il loro impegno e per il loro contributo al tessuto sociale di Envie. "La bocciofila è un vero gioiello per il nostro paese. Grazie a Gian Mauro e Marinella, è diventata un luogo di incontro e di aggregazione per persone di tutte le età. Un luogo dove si respira aria di sportività, ma anche di amicizia e di solidarietà".