Aree protette Alpi Marittime, "Io cerco, tu cerchi": ci sono ancora posti di lavoro

"Cercasi cameriere brillante e con personalità, capace di sostenere con gioia la stagione estiva, si alterneranno momenti conviviali e divertenti a momenti duri, stancanti e... Ma che il cameriere, brillante e con personalità, saprà affrontare, per ridere a fine stagione di tutti quei momenti vissuti" è l'annuncio dei gestori dell'Ostu et Vudier.

Anche la Cooperativa Montagne del Mare che gestisce i centri visita, aree attrezzate e parcheggi delle Aree protette Alpi Marittime non ha ancora coperto tutte le posizioni ricercate per le proprie attività estive. Sono ancora liberi posti per il Centro Uomini e Lupi e per il Parco archeologico di Valdieri e per altre strutture di accoglienza.

Sono due delle tante proposte che si trovano su "Io cerco, tu cerchi", bacheca digitale curata direttamente dagli operatori turistici cui è stata data la possibilità di inserire direttamente e autonomamente le proprie offerte di occupazione sul sito delle Aree Protette Alpi Marittime.

L’iniziativa avviata in via sperimentale nel 2023 è stata riproposta anche quest'anno per supportare gestori di rifugio, cooperative di servizi turistici, alberghi, ristoranti… nella difficoltà di trovare dipendenti stagionali. Nello stesso tempo Io cerco, tu cerchi riunendo in un unico "luogo" buona parte dell'offerta lavorativa nelle Alpi Marittime favorisce la ricerca di impiego per quanti desiderano lavorare nel territorio protetto.

Con Io cerco, tu cerchi sono stati coperti diverse posizioni lavorative ma sono molte quelle ancora disponibili per la stagione turistica estiva che sta per cominciare. Fai girare la voce!

