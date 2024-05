Borgo San Dalmazzo, dal 1° luglio anche l'organico verrà raccolto porta a porta

Stanno arrivando le comunicazioni ufficiali, con tutte le istruzioni, nelle buche delle lettere dei borgarini. Dal 1° luglio, infatti, arriva il “porta a porta” anche per l'organico, accanto a quelli già esistenti di carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi metallici, secco indifferenziato e vetro.

Questa mattina, giovedì 23 maggio, è stato allestito anche un punto informativo durante il mercato cittadino, così come lunedì 20 maggio nel quartiere di Borgo Nuovo.

Per adeguarsi alla novità, sarà obbligatorio ritirare il nuovo kit per la raccolta alle utenze domestiche e non domestiche piccole produttrici: mastello, sacchetti compostabili e nuovo calendario di raccolta. La distribuzione è prevista a Palazzo Bertello in via Vittorio Veneto 19, da lunedì 27 maggio a lunedì 10 giugno, tutti i giorni dalle 9 alle 18.30 (esclusi domenica 2, lunedì 3 e domenica 9 giugno).

Anche se non tassativo, per favorire i flussi durante la distribuzione, si prega di seguire il seguente ordine, in base alla lettera del cognome:

lettere A, B, C, D, E, F, G dal 27 maggio al 31 maggio

lettere H, I, J, K, L, M, N, O dal 1° giugno al 5 giugno

lettere P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z dal 6 al 10 giugno



Per il ritiro del kit sono anche a disposizione gli Info Point - attivi tutto l’anno - di via Don Orione 9, il sabato dalle 12 alle 14.30 e presso il Municipio via Roma n° 74, al piano terra, il giovedì dalle 9. alle 13.

Per le utenze domestiche si consiglia di tenere l'attuale mastello marrone in casa e di usare quello nuovo per la raccolta porta a porta in strada.

Per condomini e utenze non domestiche grandi produttrici di organico è prevista la consegna di contenitori carrellati dedicati.

A partire dal 1° luglio verranno quindi rimossi tutti i caassonetti stradali dell'organico. La raccolta verrà effettuata ogni due giorni secondo il nuovo calendario.