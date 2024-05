Cardè inaugura la panchina europea come simbolo di unità e integrazione

Cardè ha la sua panchina europea situata sotto l’ala del mercato in piazza Martiri della Libertà.

L’iniziativa ha coinvolto attivamente i bambini del paese, con l'obiettivo di dipingere e abbellire una panchina di legno già esistente per rendere più speciale e accogliente lo spazio pubblico.

La panchina, colorata di blu con le stelle gialle che rappresentano gli Stati membri dell’Unione Europea, rappresenta non solo un elemento di arredo urbano, ma anche un simbolo di unità e integrazione europea.

Il progetto è nato a Lecco nel maggio 2021 e si sta diffondendo in numerose città italiane grazie alla collaborazione con associazioni, amministratori locali e scuole.

Alessandro Ponsi, consigliere comunale di Cardè: “L’inaugurazione di questa panchina è stato anche un momento con il quale unire educazione civica e divertimento, per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle prossime elezioni europee e il ruolo del Pnrr per la messa in sicurezza idrogeologica del nostro comune”.

Alla cerimonia hanno preso parte, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, i volontari della Gioventù Federalista Europea di Torino e numerosi cittadini.

L’evento ha visto la partecipazione entusiasta dei più piccoli, che hanno contribuito con il loro impegno e creatività alla realizzazione della panchina.

L’inaugurazione ha rappresentato un’occasione per riflettere sull’importanza della partecipazione civica e della cooperazione europea, promuovendo al contempo il coinvolgimento attivo dei giovani nella vita della comunità.