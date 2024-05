Cuneo, il fronte del no all’abbattimento dei cedri dell’Atlante torna a manifestare in piazza Europa

Domani, venerdì 24 maggio alle 18, sarà di nuovo il momento per una manifestazione “ampia e condivisa”, in piazza Europa a Cuneo, a difesa dei dieci cedri dell’Atlante e contro il progetto di riqualificazione proposto nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale.



A comunicarlo le forze di minoranza del consiglio comunale che – una settimana fa – si sono riunite assieme a un centinaio di residenti nella piazza più discussa degli ultimi anni, con lo stesso scopo. I consiglieri di FdI, FI, SiAmo Cuneo, Indipendenti, Beni Comuni, Cuneo Mia e Beppe Lauria si sono incatenati simbolicamente a uno dei cedri, promettendo strenua resistenza così com’era stato fatto contro l’idea di costruire – sotto la piazza stessa – un parcheggio sotterraneo.



Oltre ad altre iniziative a difesa delle piante, alla manifestazione della scorsa settimana sono seguite dichiarazioni pubbliche delle forze di maggioranza – ovviamente in senso contrario a quanto predicato dai gruppi “incatenati” - e un comunicato stampa ufficiale del Comune per informare la popolazione in merito alle specifiche, e alla bontà, del progetto di riqualificazione vero e proprio.



L’incontro di domani vede già – secondo alcune voci – oltre cento adesioni: si deciderà come proseguire con le attività di protesta, e con quale frequenza (negli ultimi giorni si è deciso per organizzare piccoli eventi di circa un’ora, ogni giorno). In caso di maltempo verrà spostato sotto i portici adiacenti la piazza, o nella vicina galleria.