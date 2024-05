Una precedente commemorazioni per la Festa della Repubblica a Bra

Domenica 2 giugno 2024 la Città di Bra celebrerà la Festa della Repubblica Italiana, nata 78 anni fa con il referendum a suffragio universale indetto per scegliere la forma istituzionale da dare al Paese, che segnò anche l’ingresso delle donne nella vita politica italiana.

Come da tradizione, in piazza Caduti per la Libertà, a partire dalle 10, si terrà la cerimonia pubblica con l’intervento delle Autorità.

A seguire, interludi musicali a cura di Paola Bertello e Valerio Mosso.