La regista Alice Filippi incontra gli studenti del corso di acconciatura del CFP Mondovì

Lo scorso martedì le classi Prima e Seconda Acconciatura del Cfcpemon hanno avuto il privilegio di partecipare a una lezione speciale tenuta dalla regista Alice Filippi.

Durante l'incontro, Alice ha spiegato il set cinematografico ed in particolate il ruolo degli acconciatori, illustrando le competenze necessarie e le opportunità di lavoro nel settore.

"È sempre un piacere accogliere nella nostra scuola Alice Flippi, che con semplicità ed entusiasmo ha raccontato ai nostri futuri parrucchieri quello che è il mondo del cinema, del set e della regia, mondo che potrebbe essere per loro anche un futuro sbocco lavorativo.

Un ringraziamento particolare anche alla docente Bonadio Elena, che ha invitato ed accolto durante le sue ore di lezione Alice, offendo ai ragazzi e alle ragazze un’importante e preziosa testimonianza del mondo del lavoro. " ha dichiarato Silvia Randone, Responsabile dei corsi di Acconciatura.

Durante l’incontro, Alice ha evidenziato come sul set cinematografico il ruolo degli acconciatori sia cruciale. Questi professionisti devono creare acconciature che durino a lungo, rispecchino fedelmente i personaggi e siano coerenti scena dopo scena, differenziandosi nettamente da quelle realizzate in un salone. Questo lavoro richiede competenze specifiche e un'attenzione meticolosa ai dettagli, aspetti che gli studenti hanno potuto approfondire grazie alla sua testimonianza. È stata un'opportunità preziosa, una visione sul futuro che probabilmente i e le giovani non avevano considerato quando hanno scelto questo percorso di studi e che oggi vedono più nitida grazie alla preziosa testimonianza della regista monregalese.