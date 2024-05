Rifugio del Roero: a Ceresole d'Alba la passione salva e cura i cani randagi

Ci sono Luna, salvata dalla leishmaniosi, Nonno che era completamente ricoperto di zecche e pulci, Rambo che è stato ricucito intorno al collo, Tap che è stato operato per una brutta ernia.

Sono alcuni degli ospiti speciali del Rifugio del Roero, struttura che si occupa di cani randagi con grande entusiasmo e passione a Ceresole d'Alba, come spiega la responsabile:

"Siamo una piccola realtà immersa nel verde del Roero, aiutiamo i cani randagi a trovare una famiglia. Tutti gli anni affrontiamo molte spese per garantire loro una corretta assistenza: spese veterinarie, medicinali, antiparassitari, crocchette, cucce. Molti di loro arrivano in pessime condizioni e vengono immediatamente portati dal veterinario per le cure adeguate. Negli ultimi anni, grazie al contributo del 5 per 1000 siamo riusciti a salvare molte vite e per questo motivo vi ringraziamo a nome di tutti i cani. Se volete donarci il vostro contributo, il nostro codice fiscale è : 91026210046 Rifugio del Roero".





Ci sono anche altri modi per contribuire: per chi volesse effettuare una donazione le coordinate sono: IT33M0853046170000000000928 Rifugio del Roero. Per le adozioni è possibile telefonare al 3332648632. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Rifugio del Roero.