Cuneo, l'ITIS Delpozzo presenta il Nuovo Corso di Elettrotecnica "Smart City”

Sei pronto a fare un passo avanti nel mondo dell'Elettrotecnica e ad abbracciare il futuro delle città intelligenti? L'ITIS Delpozzo di Cuneo è entusiasta di presentare il suo nuovo corso di Elettrotecnica con la curvatura "Smart City", progettato per preparare gli studenti alle sfide e alle opportunità della società moderna.



Che cosa significa esattamente "Smart City"? In un'epoca in cui la tecnologia sta trasformando ogni aspetto della nostra vita quotidiana, il concetto di "Smart City" si pone come una visione innovativa per il futuro urbano. Si tratta di utilizzare la tecnologia e l'innovazione per migliorare l'efficienza, la sostenibilità e la qualità della vita all'interno delle nostre città.



Il nostro nuovo corso di Elettrotecnica con curvatura "Smart City" si propone di fornire agli studenti i mezzi necessari per entrare nel mondo del lavoro con preparazione adeguata e competenze all'avanguardia. Le parole chiave di questo corso riflettono le sfide e le opportunità che i futuri professionisti incontreranno:

• Efficienza Energetica: Imparerai a progettare e implementare sistemi elettrici che riducono il consumo energetico e promuovono la sostenibilità ambientale.

• Interconnessione: Esplorerai come le reti elettriche intelligenti possono favorire la comunicazione e la gestione integrata dei servizi urbani.

• Benessere della Comunità: Acquisirai competenze per progettare soluzioni elettriche che contribuiscono al benessere e alla sicurezza dei cittadini all'interno delle comunità.

• Lavoro: Preparerai il terreno per una carriera gratificante nel campo dell'elettrotecnica applicata alle Smart city, dove le opportunità professionali sono in continua espansione.



La presentazione ufficiale del corso si terrà mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 18 presso l'ITIS Delpozzo Cuneo. Se sei uno studente desideroso di esplorare nuovi orizzonti, una famiglia interessata a conoscere le opportunità formative offerte, o semplicemente una persona curiosa di scoprire cosa significhi essere parte della rivoluzione delle Smart City, sei invitato a partecipare!



I nostri docenti saranno a disposizione durante l'evento per rispondere a tutte le tue domande e chiarire qualsiasi dubbio tu possa avere riguardo al corso e alle sue prospettive future. Non perdere l'occasione di essere parte di questo viaggio verso un futuro più intelligente e sostenibile: Unisciti a noi per scoprire come l'Elettrotecnica può plasmare il volto delle città del domani.