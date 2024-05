Al Castello di Monticello d'Alba l'appuntamento con "I cinque sensi"

Sabato 1° giugno, sarà possibile visitare gratuitamente il Parco romantico all’inglese del Castello di Monticello d’Alba, in occasione della ricorrenza “Appuntamento in Giardino”, organizzata da APGI Associazione Parchi e Giardini d’Italia con il patrocinio del Ministero della Cultura e, alle 18, si potrà assistere al concerto gratuito di violoncello della musicista Simona Colonna nell’atmosfera suggestiva del parco.



Il parco del Castello di Monticello d’Alba è protagonista di un progetto di valorizzazione finanziato dal bando PNRR “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” del Ministero della Cultura e, attraverso visite guidate gratuite del parco con partenze ogni ora, sarà possibile visitarlo e scoprire la storia che si cela dietro al maniero. Il parco fu disegnato nel 1827 dal paesaggista Xavier Kurten secondo la tradizione romantica inglese e rivisitato nel 1839 dal giardiniere Marcellino Roda. Tramite i lavori di riqualificazione sarà quindi possibile riportarlo agli antichi splendori.



Il tema di questo appuntamento in giardino sarà quello di coniugare l’esperienza di visita guidata negli spazi esterni ed interni del castello ai cinque sensi. Per questa ragione, si avrà modo di affinare l’udito sulle note di violoncello, attraverso un concerto gratuito della violoncellista Simona Colonna, eclettica artista piemontese, cantautrice, flautista e violoncellista. Accompagnata dal suo violoncello, Chisciotte, si racconta attraverso i brani che ha composto e che propone nei suoi concerti, come i quadri di un abile cantastorie che riempie il suono di sfumature folk proprie della world music.



Si potranno inoltre visitare gli interni del maniero dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18. Le visite guidate al parco saranno gratuite mentre l’ingresso all’interno del castello avrà un costo di:

• Intero: 7,50 euro

• Ridotto: 4 euro per bambini 6 -14 anni

• Speciale Famiglia: 20 euro 2 adulti + 2 bambini (6-14 anni)



Possibilità di pranzare presso il Ristorante Foresteria Conti Roero o prevedere un light lunch presso la caffetteria. Per prenotare il pranzo: 0173 64112 oppure info@contiroero.eu.