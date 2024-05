L'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e le visite guidate di Asti dedicate agli studenti delle Superiori

Lunedì 20 maggio la classe 3E dell’istituto statale istruzione adulti CPIA 1 ASTI “Eugenio Guglielminetti" ha svolto un’uscita didattica particolare, godendo di una approfondita visita guidata sul territorio dalla decana dell’ATL Antonella Borio.

Il centro storico, che gli astigiani attraversano quotidianamente senza notarne i meravigliosi particolari storici e architettonici, è stato apprezzato con nuovi occhi “da turista” grazie a una guida accattivante e professionale, attraverso i suoi maggiori punti di interesse.

L’intento della valorizzazione del territorio si concretizza nel programma di attività di disseminazione culturale sui temi della conoscenza del territorio e del turismo, che quest’anno l’ufficio Formazione dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, l’Agenzia Turistica Locale dei territori della provincia di Asti e di Langhe e Roero propone agli Istituti Superiori della Città di Asti un ciclo di visite guidate dedicate alla scoperta del patrimonio storico-culturale di Asti. Per arricchire il programma formativo dell’istituto, il CPIA ha colto questa interessante opportunità per il corso di studi di Enogastronomia che si svolge in collaborazione con l’Istituto Penna e che prevede materie strettamente affini a queste tematiche.