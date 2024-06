Dieci Studenti del Cfpcemon Conquistano l'Irlanda con Erasmus+

Gli studenti in partenza per l'Irlanda

E’ un'esperienza indimenticabile quella che stanno vivendo i 10 studenti del Cfpcemon grazie al programma Erasmus+ a cui l’ente è accreditato: una studentessa del corso di cucina, quattro meccanici, due estetiste e tre acconciatrici si trovano a Dungarvan, nella contea di Waterford, per un soggiorno all'insegna di nuove sfide e competenze.

I ragazzi e le ragazze, vincitori di una borsa di studio, sono partiti l'8 e rimarranno in Irlanda fino al 19 giugno 2024. Durante questo periodo, parteciperanno a un programma intenso che combina lezioni di lingua presso la Claddash School of English con esperienze culturali e pratiche. Le attività mattutine includono la redazione di un curriculum vitae e di una lettera di presentazione in inglese, nonché simulazioni di colloqui di lavoro in lingua inglese. I pomeriggi sono dedicati all'immersione nelle tradizioni irlandesi e ad altre esperienze arricchenti disponibili sul territorio.

"L'Erasmus+ rappresenta un'opportunità preziosa per i nostri studenti," afferma il direttore Marco Lombardi. "Selezionati per i loro meriti didattici, questi ragazzi stanno vivendo esperienze significative che accresceranno le loro competenze e offriranno loro un vantaggio competitivo nel mondo del lavoro. Tutto questo è reso possibile senza alcun costo per gli studenti grazie al finanziamento del programma cofinanziato dall'Unione Europea."

Oltre ai benefici educativi, il progetto garantisce la tranquillità dei genitori: gli studenti, infatti, sono ospitati presso famiglie locali e sono accompagnati dalle professoresse di inglese Charlotte Thorowgood e Nataliya Zherdyeva, che assicurano supporto e supervisione durante l'intero soggiorno.