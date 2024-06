Il Vallauri di Fossano sul podio anche alla Gara Nazionale di Meccanica 2024

Ancora un podio per il Vallauri di Fossano: lo studente Ludovico Gorna Bonaudo, della classe 4B Meccanica dell’Istituto, si è classificato al terzo posto nella Gara Nazionale di Meccanica, edizione 2024. La competizione si è svolta presso l’istituto Luigi Einaudi di Correggio (RE) nelle giornate del 15 e 16 maggio. Alla gara hanno partecipato scuole provenienti da tutta Italia. Durante questa esperienza l’alunno è stato accompagnato dal docente di Meccanica prof. Gianpaolo Costamagna.

“Un successo che ci riempie di orgoglio - ha commentato il preside del Vallauri, prof. Paolo Cortese -. L’ennesima prova dell’alta qualità della didattica dell’istituto, riconosciuta anche dalle aziende: quest’anno il Vallauri, oltre a questo successo di Ludovico, con cui mi complimento, porta a casa il podio nella gara nazionale di Informatica e il primo posto in quella di Elettrotecnica, il cui vincitore è stato premiato dal ministro dell’istruzione, il prof. Valditara, nel corso della sua recente visita al nostro istituto. Insomma, un en plein che si aggiunge al ricco palmares dell’istituto in queste competizioni.”

La gara di meccanica era articolata su due prove di carattere tecnico meccanico della durata di cinque ore ciascuna. La prima prova consisteva nell’analisi di una macchina smontagomme cioè un dispositivo utilizzato per rimuovere gli pneumatici dai cerchi delle ruote dei veicoli. Le diverse parti meccaniche che, lavorando in sinergia, permettono di agevolare il processo di smontaggio, dovevano essere analizzate dal candidato. I primi quesiti consistevano nel calcolare velocità angolari e momenti torcenti al capo della macchina, mentre il quesito che ha davvero messo in difficoltà tutti i partecipanti è stato quello in cui si chiedeva di riprogettare il riduttore già presente formato da cinghie piatte e accoppiamento vite senza fine e rocchetto, con uno idealizzato dal candidato, anch’esso formato da cinghie piatte ma ausiliato da un riduttore a più stadi di ruote dentate che doveva essere installato in una scatola per ingranaggi di dimensioni note. Era richiesto di effettuare i calcoli per la verifica a carico di punta di una biella e il quesito finale poneva l’attenzione sulla determinazione della forza agente sul cerchione necessaria all’operazione di smontaggio di una gomma.

La seconda prova si è tenuta il giorno successivo e riguardava le materie “D.P.O.I.” e “Tecnologie meccaniche di processo e prodotto”. Le richieste erano molteplici: tramite un software di modellazione CAD 3D, bisognava realizzare il disegno tridimensionale dell’albero lento ovvero quello posto al fondo del sistema di riduzione del moto con ruote dentate. Successivamente era richiesto il disegno tridimensionale di tutto l’assieme del sistema di riduzione con utilizzo di parti commerciali richiamate dal software tramite la funzione Toolbox. Infine era richiesta anche la compilazione di un cartellino di lavorazione che esplicasse le varie fasi e le lavorazioni necessarie per la produzione dell’albero lento, il quale era caratterizzato dalla presenza di una cava per linguetta, di due sedi per cuscinetti con gola di rettifica e con una parte lavorata a profilo scanalato.

Ludovico è riuscito ad affrontare egregiamente un tema di meccanica riferito ad una macchina realmente prodotta da un’azienda del territorio e commercializzata in tutto il mondo.

“Ho trovato questa esperienza molto interessante ed è stata un’ottima opportunità per confrontarmi con altri ragazzi provenienti da tutta Italia, da Taranto fino a Bolzano, e per discutere su come viene strutturato l’insegnamento di queste discipline in altri istituti.”