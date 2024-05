Cuneoginnastica alle finali nazionali Gold Allieve di Riccione

Dal 17 al 19 maggio si è tenuta, al Palazzo dello Sport Playhall di Riccione, la finale del Campionato Italiano Allieve Gold di Ginnastica Artistica Femminile della Federazione Ginnastica d’Italia.

Due sono le ginnaste tesserate Cuneoginnastica ad essersi qualificate per questa ambita fase nazionale, che ospita le migliori allieve di tutta Italia: le cuneesi Delfino Sophia e Cozzolino Greta.

La prima ginnasta a scendere in campo gara il 17 maggio nella categoria Allieve 1 è la giovane Greta Cozzolino, classe 2015. L’obiettivo di giornata è aggiudicarsi il pass per la finalissima di domenica 19 maggio, in cui competono le migliori 40 ginnaste di tutta la nazione. Obiettivo raggiunto per Greta, che si piazza in fase di qualifica al decimo posto su 110 ginnaste partecipanti. Per lei ottimi esercizi a tutti gli attrezzi. Notevole miglioramento ai cinghietti, dove aggiunge nuove difficoltà. Altissimo il punteggio alla trave, dove ottiene un grandioso 17.250 e dove presenta per la prima volta l’entrata in verticale d’impostazione, elemento di altissima difficoltà tecnica. È inoltre seconda in Italia al corpo libero.

Il 18 maggio è la ginnasta più esperta del settore agonistico della nostra società a scendere in campo gara: l’Allieva 3 Sophia Delfino, classe 2013. Con l’obiettivo di aggiudicarsi la finale, Sophia è determinata a dare il massimo e a dimostrare i progressi fatti in palestra. Purtroppo, qualche piccola imprecisione non le permette di accedere alla finale, ma la soddisfazione di aver portato a termine una gara nel migliore dei modi è tanta. Bellissimo l’esercizio a corpo libero: preciso, pulito e accattivante. Ottimi i punteggi al volteggio, tra i più alti in Italia, dove presenta inoltre uno dei salti tecnicamente più complessi e di alto valore tecnico, lo Yurchenko con arrivo supino su rialzo.

Domenica 19 maggio è il momento di competere nella finalissima per Greta, determinata a confermare la posizione di qualifica. Una gara perfetta per la nostra allieva, che rientra tra le migliori ginnaste d’Italia con il decimo posto assoluto. Un grande risultato personale e societario. Grandissima soddisfazione anche per le allenatrici Giordano Chiara, in campo gara con le due atlete, e Ilaria Albanese.

“Il campionato Gold è molto impegnativo, essere ammesse alla gara di qualifica è già una grande soddisfazione. Abbiamo dato il massimo per accedere alla finalissima con entrambe le ginnaste e aver strappato un pass è la conferma che il lavoro di squadra sta dando i suoi frutti. Gareggiare tra le migliori d’ Italia ci rende molto orgogliose”.