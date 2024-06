Rotary Saluzzo: nuovi soci, una onorificenza e la musica portatrice di messaggi

Conviviale Rotary Saluzzo ricca di momenti con due nuovi soci, l’onorificenza Paul Harris a Gianfranco Devalle, la musica portatrice di messaggi di parità di genere con Margherita Devalle e il suo alter ego “Fatty Furba”, l'inno di pace "Start the music stop the war" che ha chiuso le oltre 244 ore alla consolle, record mondiale del Dj Faber Moreira, composto da Enrico Sabena.

Margherita Devalle, saluzzese di base a Milano, speaker radiofonica, presentatrice TV, podcaster ma non solo, music&festival addicted e travel blogger, conosciuta nel mondo della musica e dell’entertainment per le sue numerose collaborazioni, per raccontare i festival musicali più interessanti in giro per il mondo e le interviste a grandi artisti del momento, si è raccontata a sua volta, in modo fresco e spontaneo nella città natale, rispondendo alle domande di Laura Gianaria.

E’ l’ideatrice del podcast "Fatty Furba- lavoro presso me stessa", un progetto di podcasting ispirazionale che dà voce a personalità forti femminili che si sono affermate nel proprio campo e rappresentano il cambiamento, diventando modello di crescita per le nuove generazioni.

Fatty Furba è un progetto personale che nasce in nasce casa, in un momento di lockdown totale, partendo dalla denominazione che è un modo di dire, per dire arrangiarsi e trovare sempre una soluzione con il sorriso. "Come lo era mia nonna che si divideva tra quattro lavori e come lo è mia madre che continua a farlo. E’ una persona, come tutti noi, che a prescindere dal genere, si rimbocca le maniche e fa di tutto per realizzare il suo percorso di vita”.

La prima stagione del suo podcast fu dedicato Festival di Sanremo. Nel 2021, per Covid non era possibile partecipare in presenza e, allora, raccontò la kermesse come un audio romanzo, con gli aneddoti, le curiosità, le chicche, ospitando anche alcuni artisti in gara, per parlarne insieme.

Da sempre appassionata di musica e del mondo che gli ruota intorno, dal 2016 ha fatto della sua passione un mestiere, ed è on air su Radio Popolare con il programma LaFigliaDelDottore (Lei è la figlia del medico dentista Gianfranco Devalle) collaborando con diverse realtà del settore. “In questo percorso ho compreso che per crescere professionalmente c’è bisogno di esempi. Io che sono nata in una provincia, che non sono figlia d’arte, anche se i primi incontri con la musica penso di averli inconsciamente ereditati dalle passioni dei miei nonni, da parte materna per il clarinetto, e paterna per i balli da balera, mi sono sempre dovuta cercare modelli ispirazionali, attraverso biografie, film, video di repertorio, tv e social media e soprattutto tramite tantissime esperienze e infinita gavetta".

"Attraverso le storie di “Fatty Furba” le donne che ce l’hanno fatta possono ispirare con il loro esempio chi è all’ascolto, dare uno stimolo per crescere nel proprio lavoro o far comprendere alla Gen Z che una passione, sia essa per la musica o altro, può diventare effettivamente un lavoro al di là delle barriere".

Nel 2024, stagione 4, il suo progetto arriva ad una svolta e, per la prima volta, è anche in video, con gli ascoltatori che hanno la possibilità di immergersi nelle conversazioni nel Fantastudio, nuovo contenitore nel quartiere Stadera a Milano, la nuova casa di “FATTY FURBA – Lavoro presso me stessa”.

Margherita Devalle ha sottolineato l'importanza per lei della collaborazione con la Fondazione Artea nel progetto “Talk about Music” rivolto alle scuole Superiori di Cuneo e in quello "Città in note. La musica dei luoghi", che l’ha portato nel capoluogo della Granda per intervistare ospiti del panorama musicale italiano, emergenti o di fama tra cui Caterina Caselli e Francesco Motta lo scorso anno e quest’anno Noemi. "Un importante evento formativo con contenuti di valore come la parità di Genere, l’empowerment femminile ma non solo e la sostenibilità. Ma anche importante per me per il legame con la provincia e con Saluzzo che amo e che mi consente di tornare a casa, accolta in veste di professionista per parlare di musica, sempre più collettrice delle diverse espressioni artistiche e sempre più pungolo di crescita culturale”.

Nel 2023 è selezionata e supportata a livello globale come Innovator da Keychange, movimento internazionale che lavora per una totale ristrutturazione dell'industria musicale nel raggiungimento della piena parità di genere.

Nella serata Rotary, presieduta da Luigi Fassino, hanno fatto ingresso nel club: Anna Maria Valsania, dirigente della Regione Piemonte nel settore Agricoltura, responsabile settore programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, presentata dalla madrina Cinzia Aimone. Spilla del sodalizio anche a Andrea Cavallo operante nel settore investimenti della BNL BNP Paribas, presentato dal padrino di club Filippo Demarchi.

Consegnata dal presidente Fassino a Gianfranco Devalle past president, l’onorificenza Paul Hariis per aver dato vita al progetto "Casa Rotary", che mette a disposizione gratuitamente, per due anni, un’appartamento ad una famiglia in difficoltà.

Presente alla serata il Dj Faber Moreira entrato di diritto nel Guiness World Record per essere stato alla consolle, dal 15 al 26 maggio, ininterrottamente per 244 ore, 2 minuti e 16 secondi consecutivi. Davanti a un pubblico complessivo di oltre 25mila persone, al Foro Boario ha battuto il record del mondo con la sua performance Wra Nightless Festival, iniziata con il brano Big love di Peter Heller e chiusa a fine maratona con Start the music stop the war, un vero e proprio inno alla pace del compositore Enrico Sabena, realizzato in collaborazione con il Rotary Saluzzo.