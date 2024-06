E' Carlo Allena il nuovo presidente per il Lions Club Mondovì Monregalese

Per il Lions Club Mondovì Monregalese passaggio di consegne della presidenza, con lo scambio del simbolico martelletto, dall'ingegnere Federico Bianchini a Carlo Allena, presidente per l'anno sociale 2024-2025, il quale ha evidenziato che sarà fondamentale la collaborazione con i soci per essere insieme a servizio della comunità.



Federico Bianchini ha ringraziato tutti i soci per la costruttiva collaborazione che ha portato alla realizzazione di numerosi Service nell'anno sociale che termina a fine giugno.