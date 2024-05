Bra, applausi a scena aperta per la commedia “Rumors” di Neil Simon

Scende il sipario su “Rumors”, ma scrosciano gli applausi. La brillante commedia in due atti di Neil Simon, portata in scena dal Piccolo Teatro di Bra, ha conquistato il pubblico che ha gremito il Politeama nella serata di sabato 11 maggio.

Gioia e soddisfazione è stata espressa dalla compagnia teatrale, protagonista di un’esilarante storia di bugie, fraintendimenti, coperture e sotterfugi che si sono fatti strada tra maldicenze e pettegolezzi (“Rumors” per l’appunto), nella ricerca della verità ad un intricato giallo.

Lo spettacolo non ha deluso le attese, riscuotendo il pieno gradimento della platea, ringraziata dal gruppo artistico, che riassume così la serata: «Gli spettatori sono stati accolti dalla gentilezza dei volontari che li hanno accompagnati al loro posto e non hanno risparmiato risate e applausi per gli attori, i registi e i tecnici. L’intero incasso è stato devoluto al progetto “Regala un sorriso”».