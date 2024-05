Il 25 e 26 maggio prima Giornata Mondiale dei Bambini con papa Francesco

Tutti quanti i partecipanti si incontreranno nuovamente il giorno dopo, domenica 26 maggio, in occasione della celebrazione della Santa Messa, al termine della quale il Papa saluterà i bambini di tutto il mondo, a partire dai presenti in piazza San Pietro.

Il 25 maggio teatro della Gmb sarà lo Stadio Olimpico. Un corteo con bimbi di 101 nazioni in abito tradizionale e messaggi di pace darà il via alle 15.30 al pomeriggio di festa, testimonianze, dialogo con il Papa, condotto da Carlo Conti e trasmesso in mondovisione. Quindi l’inno dell’evento composto da monsignor Marco Frisina e cantato dal Piccolo Coro dello Zecchino; a seguire l’esibizione di Renato Zero, Al Bano e altri artisti che intratterranno i bambini fino all’arrivo del Pontefice, previsto alle 16.45.