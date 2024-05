L’estate monregalese in musica con Mo.Vì: Tony Effe, Cristina D'Avena, Ernia, Enrico Ruggeri e tanti altri

Presentato oggi pomeriggio, venerdì 24 maggio, presso il Polo delle ex Orfane il fitto programma dell’estate monregalese che sarà targato “Mo.Vi”. Un evento nato dalla collaborazione tra il Comune di Mondovì e Wake Up Festival.



Il sindaco Luca Robaldo ha ringraziato tutti gli organizzatori, l’assessorato alle manifestazioni, Fondazione CRC, tutte le associazioni che hanno fatto rete mettendo insieme eventi nuovi e della tradizione.

I confini non esistono

"Non vogliamo sognare, vogliamo vivere i nostri sogni. Movì è il contenitore degli eventi musicali e artistici di Mondovì. È stare insieme, senza barriere nè discriminazioni di alcun tipo. È rispetto. È musica, tanta e dal vivo. È gioia, festa, sorrisi, per qualsiasi età. È condivisione. È il tempo, quello bello, che si passa insieme."

Questo il concetto espresso dall’assessore alle manifestazioni Alessandro Terreno rispetto all’obiettivo di Mo.Vi, contenitore degli eventi musicali ed artistici di Mondovì, con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione Crc e Fondazione Crt.

Dopo i già annunciati concerti di Tony Effe e il Teenagedreamparty in piazza d’Armi (leggi qui) ecco tutto il programma dell'estate moregalese.

Si partita il 5 giugno in piazza d’Armi con “Il suono delle scuole”, contest degli istituti scolastici superiori, ripreso dopo anni di stop, lo scorso anno.

Il 6 giugno arriva il Plogging, giornata dedicata al jogging e alla raccolta rifiuti, dedicato alle scuole medie. L’iniziativa si svolgerà dalle 9.30 alle 12 a Parco Europa.Ai ragazzi, oltre al kit, verrà omaggiata una borraccia brandizzata Mo.vi.

Alla sera l’esibizione dell’Orchestra Giovanile Provinciale alle 21 in piazza Maggiore. Ingresso libero.

Già annunciato il noto trapper Tony Effe che sarà a Mondovì per la prima data del suo tour - unica data del Piemonte. Si esibirà venerdì 7 giugno in piazza d’Armi. La sua esibizione sarà preceduta da MIDA. Biglietti disponibili su ticketone.

Musica ma anche cultura. In collaborazione con l’associazione VIA verrà presentato Landandart percorso con installazioni multimediali a Vicoforte che sarà inaugurato l’8 giugno (leggi qui) con la presentazione di “MIRACLE”, installazione dell’artista albese un’installazione site specific permanente ideata per la Cappella di San Rocco, situata lungo la via che porta al celebre Santuario di Vicoforte.

L’opera si compone di una struttura metallica di luce di oltre 18 metri che attraversa lo spazio della cappella, indicando la via verso il Santuario, e di una registrazione sonora, creata dall’artista grazie al mescolamento delle vibrazioni dei campi magnetici della cappella e del Santuario, insieme con campioni di suoni provenienti dal paesaggio circostante.

Due gli eventi in programma: una prima visita più estesa con navetta da piazza d’Armi alle 18.15 e visita a Vicoforte per poi raggiungere la cappella di San Rocco. Oppure la visita diretta all’inaugurazione dell’opera. Le opere d’arte rimaranno poi fruibili in forma permanente.

In autunno un secondo appuntamento sarà dedicato a un’altra cappella del monregalese grazie alla collaborazione con l’associazione Artecontinua e artisti internazionali.

Sempre l’8 giugno DISCO RUIN “40 anni di club culture italiana”. Un evento dedicato ai migliori 40 anni della Club Culture italiana attraverso il film e i protagonisti che l’hanno vissuta. Disco Ruin è un viaggio visionario che racconta 4 generazioni di vite per cui la discoteca è il centro del mondo: non solo musica ma arte, cultura, moda, ribellione e libertà.

Al Museo della stampa alle 17 il talk con la regista del film e alcuni dei protagonisti, anche nella vita, di quegli anni. Ingresso libero.





Di seguito l’after show al Sottaceto che per l’occasione diventa di nuovo il Joy’s, la discoteca simbolo dagli anni 80 agli anni 2000. € 15 con drink

Sempre l’8 in piazza Maggiore “The White Dinner” in piazza Maggiore con il coinvolgimento degli esercenti di piazza Maggiore. Ingresso libero con prenotazione.

Dal 7 giugno al 7 luglio il Museo della Stampa ospita la mostra "PICTURES OF YOU" foto di Henry Ruggeri – Storytelling AR di Massimo Cotto.

Il 9 giugno un imperdibile evento: TALK SHOW con i due artisti Massimo Cotto e Henry Ruggeri.A seguire concerto live con le band: Comrad, I Boschi Bruciano e i Quarantena.

I Doi Pass tutti i mercoledì di luglio, cui si aggiungono i mercoledì di agosto con il coinvolgimento solo dei locali.

Nell’occasione verrà presentato il nuovo contest musicale di "Y events", con l'obbiettivo di creare palchi ed eventi per permettere a giovani artisti di esibirsi nelle zone di Mondovì e dintorni.

A luglio, a Mondovicino torna il MOV Summer Festival, con Mirko Casadei il 18 luglio, Fargetta 25 luglio, Cristina D’Avena giovedì 1 agosto, tutti a ingresso gratuito, l’8 agosto Enrico Ruggeri.

Dj set di Ernia venerdì 19 luglio in piazza San Pietro. Aprir la serata l'esibizione Sarah, vincitrice di Amici 2024.

Venerdì 2 agosto Parallelebipedi a confronto con Dario Vergassola e Morgan, sempre a Mondovicino.

Blast Event Il 2-3-4 agosto musica e sport (calcio a cinque, volley e street ball). La parte sportiva si unisce allo street food.

Oltre a dimostrazioni sportive in Breo.

Dal 14 al 18 agosto la mostra dell’Artigianato Artistico a Piazza che vedrà l’esibizione di importanti artisti.

Infine il 7 settembre Notte Bianca per le vie della città con i Feu dla Madona.

Il 29 settembre la chiusura del festival con un Super Secret Event sul quale gli organizzatori stanno ancora lavorando.

Main sponsor Fondazione CRC, Unoenergy, Idrocentro, in partnership con Wake Up e Bus Company e il Museo della Stampa. Oltre a numerosi altri partner. Per gli eventi a Piazza verrà prolungato l’orario della funicolare e verranno messe a disposizione navette.

Biglietti disponibili su ticketone. Tutte le info sul sito e sui canali social Instagram e Facebook di Mo.vi: https://movifestival.it/