Sabato a Caramagna Piemonte lo spettacolo benefico "All together"

Al Teatro Polivalente di Caramagna Piemonte, sabato 25 maggio alle 21, ci sarà il 9° sold out consecutivo?

I “Tut a post” lo sperano con tutto il cuore perché lo spettacolo “All together – uno spettacolo da fare… insieme” è stato messo in scena proprio per mandare il messaggio che “insieme è bello” e più si è e meglio è perché «insieme si possono realizzare grandi e belle cose per la nostra vita e quella degli altri. La condivisione sarà ancora il tema trainante della serata, tra gag e canzoni, tra balletti e riflessione, tra commozione e risate!».

Oltre ai “Tut a post”, che sono Gian Curti, Giuseppe Alladio, Doriano Mandrile, Benedetta Curti, Emanuele Galvagno, Paola Piumatti, Claudia Marsico, Chiara Vaira, Maria Bossolasco, Giulia “Alis” Dogliatti, Sara Tortone, “Nede” Curti (e altri ancora) e il gruppo musicale composto da Marco Racca, Alberto “Bobo” Bosio, Davide Pellissero e “Giona” Bosio, sul palco anche i ragazzi dell’oratorio, alcuni calciatori, i volontari della Casa di riposo e quelli della Protezione Civile di Caramagna.

Le offerte raccolte durante la serata, che è a ingresso libero (ma i posti non sono infiniti, meglio non tardare!), saranno destinate in parte all’Ospedale San Giuseppe (la casa di riposo) e in parte per l’acquisto di abbigliamento a norma di legge per i volontari della Protezione Civile.

Cosa deve aspettarsi il pubblico? Una vera band con tanta e bella musica live, danza, teatro, comicità e riflessioni sulla vita che ricorderanno come la solitudine non sia mai il modo migliore per affrontare la vita!

Informazioni allo 339/4365411.