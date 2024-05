Aperte le iscrizioni per la lista di attesa al gruppo scout Agesci Saluzzo

Dalle 8 di mattina di venerdì 31 maggio sarà aperta la lista d’attesa del gruppo scout Agesci Saluzzo 1. Potranno iscriversi per un’eventuale chiamata futura bambine e bambini che compiono almeno 6 anni nell’anno in corso, cioè i nati nel 2018, che quindi iniziano la prima elementare a settembre (oppure con almeno 5 anni compiuti entro il 30 settembre dell’anno in corso, nel caso in cui si tratti di iscritti a scuola come anticipatari).

Le richieste che non rispettano questi requisiti non saranno accettate e andranno, eventualmente, ripresentate. Le richieste idonee verranno inserite in lista d’attesa nell’ordine cronologico in cui sono giunte, quindi sarà una sorta di click-day.

L’attività scout inizia dal branco dei lupetti e delle lupette all’età di 8 anni, l’anno della terza elementare, quindi l’inserimento in lista d’attesa può essere eseguito con 2 anni di anticipo.

L’iscrizione in lista resta valida anche qualora non si riesce ad accogliere il bambino nell’anno della terza elementare. Eventualmente, potrà essere ripescato all’inizio degli anni successivi, a meno che si chieda di cancellarlo, cosa che si può fare in qualsiasi momento.

L’avvio dell’Anno Scout coincide più o meno con quello scolastico, quindi s'inizia a chiamare le famiglie dei nuovi bambini che si possono accogliere fra settembre e ottobre di ogni anno, scorrendo la lista d’attesa. Chi rinuncia, verrà cancellato dalla lista.

Per l’invio della domanda di iscrizione al gruppo scout, potete compilare il form on line https://www.saluzzouno.it/info/iscrizione/ o scrivere a info@saluzzouno.it.

Sul sito www.saluzzouno.it potete anche trovare tutte le info sul gruppo e sulle attività.