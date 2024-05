Diego Gola nuovo presidente della CRI monregalese

Diego Gola è stato eletto domenica 19 maggio come nuovo presidente del Comitato Locale CRI di Mondovì. Giovedì 23 maggio è avvenuta la proclamazione ufficiale da parte del Comitato Regionale CRI. Ha votato il 37% degli aventi diritto per scegliere l’unica lista al voto.

Il consiglio sarà formato anche da Valentina Vinai, infermiera volontaria CRI e dai volontari CRI Ivo Manera e Nicaele Turco

Nel momento della nomina - ha commentato il neo presidente Diego Gola - desidero ringraziare la presidente uscente, Lina Turco, per l’ottimo lavoro svolto durante il suo mandato al vertice della CRI di Mondovì. A lei va un sincero grazie per aver gestito la Croce Rossa monregalese con grande oculatezza e attenzione. Croce Rossa che prendo in eredità con una situazione generale ottima e che, con l’aiuto dei componenti del nuovo Consiglio, spero di consolidare. Grazie anche a quanti hanno accettato di entrare in lista con me. Tutti i candidati, anche i non eletti, collaboreranno col Comitato. Tutti insieme lavoreremo con un unico scopo: mantenere alto il livello di servizi che oggi la CRI offre, collaborando con le diverse delegazioni che operano sul territorio. E un ultimo, ma non meno sentito grazie a tutti i volontari che con il loro servizio portano aiuto ovunque sia richiesto e diffondono i valori e i principi della Croce Rossa: Umanità, Neutralità, Imparzialità, Indipendenza., Volontariato, Unità e Universalità.