“La Collina degli Elfi” riceve il premio Rotary Alba 2024

Nella serata dello scorso 4 giugno, presso il Ristorante “Ca’ del Lupo” di Montelupo Albese, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Rotary Alba 2024 all’associazione “La Collina degli Elfi”.

Il premio Rotary Alba, istituito nel 2000 dal socio Renato Montalbano come riconoscimento di prestigio, è indirizzato a chi abbia svolto nell’ambito del territorio del Club attività significative a favore della collettività realizzando opere o progetti, oppure avendo ottenuto brillanti risultati scolastici. È il service più longevo, nella storia del Rotary di Alba ed è giunto alla 25ª edizione.

Quest’anno destinataria del premio è stata l’associazione govonese, che da 15 anni svolge una meritoria e incisiva attività nel sostegno delle famiglie dei bambini in fase di remissione da malattie oncologiche, proponendo una settimana di svago, con attività diversificate per i vari membri della famiglia, all’interno della loro struttura immersa nella natura, all’interno di un ex convento settecentesco restaurato in località Craviano.

Nel corso del tempo, 320 famiglie hanno ricevuto conforto, aiuto e sostegno nel difficile e lungo percorso di recupero della serenità, dopo la difficile prova della malattia, che non colpisce solo il bambino infermo, ma si ripercuote sull’intera famiglia, che viene travolta.

Il progetto si appoggia oltre 150 volontari che con grande generosità, impegno e sforzo continuo svolgono varie attività all’interno della Collina degli Elfi.

Al termine della serata, il socio Renato Montalbano ha ricordato la genesi del premio Rotary Alba e i beneficiari delle passate edizioni e il presidente Paolo Fortuna ha consegnato la targa e un contributo del club alla presidente dell’associazione Manuela Olmo, con la seguente motivazione:

“Nell’osservanza dell’ideale del servire e nel rispetto dei principi etici ai quali il Rotary si ispira, abbiamo il piacere di assegnare il Premio Rotary Alba, 25ª edizione, alla Collina degli Elfi, per la sua continuità in 15 anni di storia, che hanno permesso di donare serenità a più di 300 famiglie, sostenendole nel percorso di recupero dei bambini malati”.

Manuela Olmo ha poi presentato con grande partecipazione e passione la mission e le attività dell’associazione, unica nel suo genere per la centralità della famiglia.

Tra i graditi ospiti della serata, i consiglieri della Collina degli Elfi, Marina Piazzo e Mauro Drocco, e la dottoressa Daniela Martino.