Dalle "Nuvole" di Saluzzo un arcobaleno di emozioni per tutti

Tutto passa e se ne va, c’è una sola cosa che fa nascere, crescere e non se va: l’ amore. Da "Le Nuvole" un "arcobaleno di emozioni" sul tema. E' il titolo della serata a favore del centro diurno socio terapeutico cittadino, voluto dal club Zonta Saluzzo e dalla Croce Verde, in calendario giovedì 20 giugno alle 21 al Monastero della Stella, in piazzetta Trinità 4.

Il programma prevede momenti di spettacolo con la regia di Simone Morero, danza con la movimento terapeuta Anna Cadorin e la Croce verde che presenterà un quadro delle proprie attività: dagli interventi di primo soccorso al trasporto malati.

Ingresso libero. I contributi raccolti aiuteranno il centro diurno Le Nuvole nella continuazione delle attività di teatro.

Gradita la premotazione alla mail. info@monasterodellastella.it oppure al numero 334 8104417.