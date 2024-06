Conto alla rovescia per la Cisl Run 2024: si corre per "Lavoro, libertà e dignità"

Questa mattina in Cisl a Cuneo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Cisl Run che si svolgerà il 19 giugno. Presenti il segretario generale UST Cisl Cuneo Enrico Solavagione, Tiziana Mascarello segretaria dell’Unione, don Carlo Occelli (don Ocio) e Racca Daniele in rappresentanza dello staff organizzativo.

Nella sua seconda edizione la corsa non competitiva avrà come slogan Lavoro, Libertà e dignità.

Anche quest’anno il ricavato verrà devoluto interamente al progetto benefico a favore della Caritas della Parrocchia del Cuore immacolato di Maria di Cuneo. Il rinserimento delle persone svantaggiate, persone che per svariati motivi non fanno parte della “rete sociale della comunità”, è il primo obiettivo di questa nobile iniziativa. Grazie a questi contributi le persone verranno promosse all’interno di aziende in un percorso di alcuni mesi per reinserirle nel mondo del lavoro.

La corsa è un momento ludico ma anche costruttivo per queste persone ma soprattutto il messaggio che sarà divulgato sarà quello all’invito di coltivare, promuovere quell’empatia e sensibilità con gesti concreti verso le persone più bisognose.

“Un’iniziativa importante, ha dichiarato Enrico Solavagione. Ringrazio la Caritas di Cuneo per il grande lavoro che sta facendo su questa provincia per i più bisognosi, per tutte quelle persone che si trovano in difficoltà. La Cisl Cuneo ha deciso quest’anno di raccogliere fondi in favore di queste persone per il reinserimento sociale che parte dall’avere un lavoro dignitoso, ecco perché queste Borse lavoro sono importanti. Noi cerchiamo concretamente di dare il nostro contributo. Sarà una giornata di festa ma con un fine ben preciso. Più ci saranno partecipanti più raccoglieremo fondi per permettere a queste persone di avere un lavoro, libertà e dignità”.

Don Ocio nel suo intervento ha dichiarato: “le persone bussano alle parrocchie non per chiedere l’elemosina ma il lavoro e una casa. Noi abbiamo cercato in questi anni di dare una risposta a queste domande e anche questa iniziativa, di cui ringraziamo la Cisl, farà sì che le borse lavoro diano la possibilità al reinserimento nella comunità delle persone più bisognose, cercheremo di far “riprendere quota” a queste situazioni”.

“Voglio ringraziare, ha concluso Solavagione, la Provincia e il Comune di Cuneo per aver patrocinato l’iniziativa, gli sponsor e l’encomiabile lavoro di tutto lo staff: Tiziana Mascarello, Daniele Racca, Damiana Olivero, Gerlando Castelli, Ugo Brunetto e Cristian Peirone oltre a tutte le Federazioni di Categoria che stanno aderendo al progetto con entusiasmo”.

Tutte le informazioni per l’iscrizione si possono trovare sui social Cisl: Instagram, facebook e sito internet www.cislpiemonte.it/cuneo

L’iscrizione può esser fatta precedentemente o la sera stessa del 19 giugno. A tutti gli iscritti sarà consegnata, oltre a molti gadget, la maglietta realizzata ad hoc per l’occasione.