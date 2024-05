L’estate mozzafiato di Pian Munè di Paesana

Ecco il programma mozzafiato, presentato nei giorni scorsi, dell’estate targata Pian Munè di Paesana. Un programma di eventi per tutti i gusti, spesso gratuiti, che vi proponiamo in anteprima.

1 giugno

WOOD DISCOVERY GAME GIOCO A SQUADRE per famiglie al rifugio e nel bosco Gioco di esplorazione del Bosco per famiglie Mattino: alle ore 10 al Rifugio con un Laboratorio di esplorazione sensoriale e conoscitiva del bosco. Pranzo al rifugio Pomeriggio: tutti alla ricerca nel Bosco con gli indizi del mattino Quota di partecipazione: Laboratorio 15 euro a famiglia – Pranzo adulti euro – Bambini 10 euro

Domenica 2 giugno GIRI PANORAMICI IN ELICOTTERO A cura di Heliwest – dalle ore 10 alle ore 18 Si può anche prenotare in anticipo: tel.3486375068 – commerciale@heliwest.it

9 giugno

Le illustrazioni nel Bosco con Ilaria Bellone Appuntamento nel Bosco della Trebulina per lasciare spazio alla vostra fantasia e entrare in contatto con la Natura. Appuntamento a cadenza mensile Partecipazione gratuita Orario a scelta tra le ore 10 e le ore 14 Domenica 16 giugno Le storie di Barbaluc Appuntamento con il nostro cantastorie e la sua ghironda Partecipazione gratuita Oggi parleremo di Miniere d’oro e Borgate segrete in cui furono nascoste “tupine” piene di “marenghin”, tesori nascosti…Non è l’isola di Tortuga e non è un’avventura di pirati ma bensì la nostra Valle Po! Per bambini curiosi e adulti che vogliono fare un tuffo nel passato

Venerdì 21 giugno

Notturna nel Bosco con la Luna Piena Passeggiata serale con guida escursionistica alla scoperta della Natura…di Notte e con la Luna Piena! Sentiremo il lupo ululare alla Luna? Per scoprirlo l’appuntamento per la camminata è alle ore 21.30 Prima la cena al rifugio alle 19 o alle 20.30 Andremo poi nel Bosco dove ci aspetta anche Barbaluc che conosce bene il lupo e il suo ululato! Partecipazione alla camminata 15 euro a famiglia/coppia – Cena adulti 20 euro / Cena bambini 10 euro Sabato 22 giugno Serata con il Plenilunio Cogli l’occasione per una camminata semplice o più impegnativa al chiaro di luna e aprofitta del rifugio aperto per una tipica cena! Menù alla carta – Camminata libera

29 giugno

Serata di Astronomia al Rifugio In compagnia di esperti di astronomia trascorreremo una serata di osservazione del cielo stellato con Cena al Rifugio. Quota di partecipazione Cena con osservazione Adulti 30 euro – Bambini cena 10 euro / osservazione gratuita

Domenica 30 giugno Laboratorio per bambini: Lo sai come si fa il formaggio? Nell’area verde del Rifugio Pian Munè, Marta dell’azienda agricola Stella Alpina di Sanfront accoglierà tutti i bimbi per una dimostrazione e per provare con lei a fare il Formaggio. Partecipazione 5 euro (con tomino a fine laboratorio da portare a casa) Alle ore 14

LUGLIO

Riapre la seggiovia estiva A luglio il e la Dalle ore 9 alle ore 17 FORMULA SEGGIOVIA + PRANZO IN BAITA 27 euro – valida il

Tutte le domeniche nell’area verde del Rifugio: Battesimo della Sella per i bambini a cura di Fly Ranch ai piedi del Monviso di Paesana. Possibilità di passeggiate a cavallo per adulti su prenotazioniInfo tel.3456486343

6 luglio

Inaugurazione del Verde Po, il nuovo sentiero interattivo Alle ore 10 e alle ore 14 Salita in seggiovia: adulti 5 euro – bambini gratuita Discesa alla scoperta del nuovo sentiero Scegli l’orario e scopri con noi un itinerario pieno di sorprese! Il sentiero sarà sempre percorribile, consigliato il percorrerlo in discesa (con l’aiuto della seggiovia potete salire in quota e poi scendere vivendo questo itinerario)

7 luglio

Un bosco di Lucciole: andiamo a cercarle insieme? Camminata serale a vedere le lucciole che in luoghi ancora incontaminati come il nostro, illuminano la notte e ci faranno vivere un momento magico! Cena al rifugio alle ore 19 o alle ore 20.15 Camminata alle ore 21.30 Quota partecipazione camminata 15 euro a famiglia/coppia Cena adulti 20 euro – Cena bambini 10 euro

13 luglio

Rifugio aperto a cena #nostop fino al 1 settembre Sali al fresco della montagna e goditi i piatti tipici con Menù alla carta oppure Menù turistici!

Venerdì 19 luglio

La Notte delle 100 Miglia La 100 miglia è l’ultra trail del Monviso che questa notte transiterà proprio qui dalla mezzanotte! Dopo tante ore di corsa gli atleti che partecipano hanno bisogno del nostro supporto e del vostro tifo. Ci date una mano? Portate con voi la Tendata e fermatevi a dormire nel nostro prato verde.

20 luglio

Cinema all’aperto …e per chi vuole Tendata La serata cinema torna con un divertente film adatto a tutti, grandi e piccini. In collaborazione con l’Associazione Cinedehor vi accoglieremo nel prato dell’area verde per trascorrere una piacevole serata insieme. Prima del Cinema Cena tipica al rifugio. E se avete voglia di restare con noi anche il giorno dopo…portate la tenda e fermatevi a dormire qui! Cena e Cinema Adulti 35 euro – Bambini 25 euro Posto Tenda gratuito Solo cinema + consumazione 15 euro

21 luglio

Barbaluc nel Bosco Alle ore 10 – alle ore 11 – alle ore 14 Orario a vostra scelta. Oggi Barbaluc ci racconterà di Tradizioni, alcune davvero strane! Dai Carnevali in cui si portava a spasso il parroco sulla “siviero” se non aveva celebrato matrimoni alla “chabra” che si regalava alla sorella zitella della sposa a uno spassoso viaggio storico tra le usanze di valle più divertenti e strampalate! Partecipazione gratuita Per bambini curiosi e adulti che vogliono fare un tuffo nel passato!

21 luglio

Trekking al tramonto: Bric Mongioia – Croce Turnur Con guida naturalistica e aperitivo al Rifugio Un trekking per camminatori abituali che hanno voglia di vedere panorami nuovi. Partenza dal Rifugio Pian Munè con un anello in cresta fino a raggiungere Croce Turnur Orario di ritrovo: ore 14 Orario di ritorno al rifugio per una camminata dove non si corre ma ci si gode il panorama: ore 18 Quota di partecipazione Camminata con guida + aperitivo 25 euro Cena libera per chi vuole fermarsi al rifugio Attrezzatura necessaria: scarponcini da trekking, borraccia, kway, pila o torcia frontale

27 luglio

Le illustrazioni nel Bosco con Ilaria Bellone Orario a scelta tra le ore 10 e le ore 14 appuntamento nel Bosco della Trebulina per lasciare spazio alla vostra fantasia e entrare in contatto con la Natura. Appuntamento a cadenza mensile. Partecipazione gratuita

AGOSTO

SEGGIOVIA APERTA TUTTI I GIORNI DALLE ORE 9 ALLE ORE 17 FORMULA SEGGIOVIA + PRANZO IN BAITA 27 euro – valida dal lunedì al venerdì esclusi festivi

3 agosto

Orienteering per famiglie Come sta il vostro senso dell’orientamento? Lo scopriamo con questa divertente e semplice attività. Mappa alla mano, partenza dal Rifugio e Via alla ricerca delle bandierine seguendo la mappa! Orario a scelta tra le ore 10 e le ore 14 Durata attività circa 2 ore – adatta a tutti i bambini purchè camminatori Partecipazione 15 euro a famiglia / gruppo (max 2 adulti + 4 bimbi per ogni gruppo)

4 agosto

La Riccia e il Gallo vengono a trovarci al Rifugio, sapete chi sono? Direttamente da Telecupole…La musica di Loris Gallo e l’esplosione di allegria di Elisabetta Gedda con noi a Pian Munè per una di inizio agosto indimenticabile. Prenota il pranzo al rifugio e goditi una giornata divertente e piena di sorprese!

Venerdì 9 agosto Dove cadono le stelle cadenti? Passeggiata con guida naturalistica Naso all’insù e gambe svelte ce ne andremo per i sentieri ad osservare le stelle e ad ascoltare la natura che popola le notti estive a Pian Munè. Percorso adatto a tutti. Alle ore 21.30 – dopo la cena al rifugio Quota di partecipazione: camminata 15 euro a famiglia/coppia – Cena adulti 20 euro / Cena bambini 10 euro

10 agosto

La Notte di San Lorenzo Sulle sdraio e sulle coperte ad esprimere desideri! Prenota la cena al rifugio e goditi le stelle cadenti della notte più magica dell’anno! Aperti entrambi i rifugi.

11 agosto

Alla ricerca dei Mirtilli Selvatici di Montagna Piccoli e gustosi, carichi di proprietà benefiche, crescono proprio lungo i nostri sentieri. Oggi con una bella camminata andremo a cercarli e ad assaggiarli! Passeggiata con guida naturalistica Partecipazione: 15 euro a Famiglia / Coppia

Giovedì 15 agosto

La Grigliata di ferragosto nei rifugi Venerdì 16 agosto Prima edizione dei Mercatini dell’artigianato e d’la Roba Veja Nel prato del Rifugio a scovar cose antiche e oggetti fatti a mano *da confernare

17 agosto

Laboratorio didattico: Lo sai come si fa il miele? Con gli apicoltori dell’azienda agricola biologica Volavìa di Paesana Un laboratorio per tutti i bimbi Partecipazione gratuita Assaggerete un miele davvero buonissimo, di un’azienda attenta all’ambiente e alla biodiversità. Alle ore 14 al Parco giochi del rifugio Pian Munè

18 agosto

Barbaluc nel Bosco Orario a scelta tra le ore 10 e le ore 14 Partecipazione gratuita Personaggi straordinari e dove trovarli…è questo il tema dell’appuntamento con il nostro cantastorie! Sempre nel Bosco della Trebulina, seguite il suono della ghironda e accomodatevi all’ombra degli alberi ascoltando le storie di Fantine, Servaj e altre creature che vivevano nei nostri boschi e riempivano le serate di veglia! Per bambini curiosi e adulti che vogliono fare un tuffo nel passato! Sabato 24 agosto Esperienza di Bird watching osservando gli Uccelli Migratori Con guida naturalistica. Alle ore 10 e alle ore 14 Con partenza dal Rifugio Pian Munè Passeggiata semplice fino al Bric Lombatera, punto di passaggio dei Falchi Pellegrini. Partecipazione: 15 euro a famiglia / coppia

25 agosto

Le illustrazioni nel Bosco con Ilaria Bellone Orario a scelta tra le ore 10 e le ore 14 Appuntamento nel Bosco della Trebulina per lasciare spazio alla vostra fantasia e entrare in contatto con la Natura. Appuntamento a cadenza mensile Partecipazione gratuita

Venerdì 30 agosto

Serata di Astronomia al Rifugio In compagnia di esperti di astronomia trascorreremo una serata di osservazione del cielo stellato con Cena al Rifugio. Quota di partecipazione Cena con osservazione Adulti 30 euro – Bambini cena 10 euro / osservazione gratuit

1 settembre Una divertentissima in Musica con l’allegria di Enzo e l’insuperabile Sonia de Castelli Prenota il pranzo al rifugio e goditi questa giornata di Musica.

Sabato 7 settembre Visita agli alpeggi di Montagna e Capanne nel Bosco Con guida naturalistica Cosa fanno i pastori e come organizzano il loro lavoro? Nell’estate le mandrie di mucca che trascorrono l’inverno nelle stalle, salgono in montagna per mangiare erba fresca e respirare aria buona! Lungo il tragitto vuoi non fermarti a costruire divertenti Capanne con pezzi di legno di recupero? Lo sai che sono un ottimo rifugio dal quale osservare in silenzio gli animali selvatici? Partecipazione: 15 euro a famiglia / coppia Ritrovo alle ore 10 al Rifugio SETTEMBRE

8 settembre

Le illustrazioni nel Bosco con Ilaria Bellone #Backtoschool Orario a scelta tra le ore 10 e le ore 14 Appuntamento nel Bosco della Trebulina per lasciare spazio alla vostra fantasia e entrare in contatto con la Natura. Appuntamento a cadenza mensile Partecipazione gratuita

15 settembre

Barbaluc nel Bosco Orario a scelta tra le ore 10 e le ore 14 Partecipazione gratuita Riconoscere i segnali della Natura! Attraverso antichi proverbi e modi di dire. Riavviciniamoci all’armonia che univa le popolazioni montane all’ambiente in cui vivevano. Per bambini curiosi e adulti che vogliono fare un tuffo nel passato! Venerdì 20 settembre

La luna piena del Cambio di stagione Passeggiata notturna con guida naturalistica Cena al rifugio tra le ore 19 e le ore 20 Camminata alle ore 21 Durata circa 90 minuti Quota di partecipazione: 15 euro a famiglia / coppia

22 settembre