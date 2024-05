Di mercato in mercato: il Candidato Ghisolfi vince tra la gente della Granda

Proseguono le iniziative messe in atto dal Professor Beppe Ghisolfi, candidato per la provincia di Cuneo al Consiglio regionale del Piemonte nella lista civica "Cirio Presidente", per rafforzare quotidianamente il dialogo diretto con le persone e con le categorie economiche e sociali che costituiscono il tessuto civico e gestionale di un ampio territorio che, nei rapporti con la Regione, ha bisogno non più di una voce grossa ma di una "voce Granda" autorevole e stimata nel mondo.

La più recente tappa è stata quella di Dogliani, una città molto emblematica nel contesto cuneese e piemontese poiché qui Luigi Einaudi, primo Presidente eletto della Repubblica, Governatore della banca d'Italia e ministro delle finanze nei governi De Gasperi, era solito trascorrere i rari momenti liberi con la propria famiglia tra i filari di Langa.

Il Professor Ghisolfi ha dedicato allo Statista Einaudi una parte importante della propria attività convegnistica e pubblica, portando a Dogliani il presidente dell'Associazione bancaria italiana Antonio Patuelli - del quale egli è amico e stretto collaboratore - per la presentazione di un'importante opera letteraria promossa da Abi sulla "Difficile arte del banchiere" nella quale sono riassunti gli interventi del primo Capo dello Stato della Repubblica Italiana che definì l'inflazione "la tassa più ingiusta in quanto gravante in misura maggiore sulle categorie più deboli e a maggiore rischio di povertà".

Il Professor Ghisolfi è molto legato alle terre di Langa, dove ama recarsi per dialogare con le persone che ogni giorno fanno la spesa nei mercati di paese, o che sono impegnate da generazioni a gestire attività artigianali e commerciali rappresentative di quella "economia dal volto umano" capace di preservare l'identità di un territorio intero e meritevole, come tale, di ricevere straordinarie attenzioni e interventi finanziari e amministrativi per i quali il Candidato della lista "Cirio Presidente" si è fatto portavoce, in TV e sui giornali, anche nei mesi difficilissimi della pandemia.

Un territorio che sintetizza una pluralità di storie individuali, familiari e di comunità, di cui fra l'altro si fa da sempre interprete il mitico Brav'Om, l'ultimo cantastorie langarolo.

Perché, come sempre ha spiegato il Professor Ghisolfi, i mercati non sono un'entità astratta di numeri, segni e percentuali: essi sono invece formati da una collettività di consumatori, operatori economici e risparmiatori ai quali offrire strumenti di inclusione finanziaria e servizi efficienti dalle strade alla sanità alla sicurezza.

Pino Milern: "La candidatura di Ghisolfi alla Regione Piemonte è un treno che passa una volta sola"

Una realtà ben conosciuta anche dal popolare conduttore e presentatore Pino Milern, che con Ghisolfi ha condiviso le frequenze di Telecupole per trent'anni e sta condividendo, in queste intense settimane, i tour in alcuni dei più rappresentativi mercati: "Io non ho mai portato bandiere di parte o di partito - ha dichiarato Milern in un proprio video messaggio - però ho deciso, in questa elezione Regionale, di sostenere Beppe Ghisolfi, perché lo conosco da tre decenni, è una persona stimata in tutto il mondo che ha deciso di impegnarsi in prima persona per la propria terra. La candidatura di Beppe, per la Regione Piemonte, è un treno che passa una volta sola".