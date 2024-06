Il neosindaco di Sant'Albano Stura Massimo Ravera ha definito la giunta

Sant'Albano Stura ha un nuovo sindaco. Dopo i due mandati di Giorgio Bozzano, che non si è ricandidato, è Massimo Ravera a prendere il testimone del Comune.

Ecco gli eletti in consiglio. Con Ravera e le lista "Solo per Sant'Alban" Enrica Scotto, Enrico Ferrero, Marco Addetto, Massimo Comino, Paolo Tomatis, Gianluca Capellino e Ornella Fassone .

Con Antonio Calcagno , lo sfidante che si è aggiudicato il 27,62% dei voti, entreranno in consiglio in minoranza Marco Comino e Giuseppe Favole .

Come detto in campagna elettorale, ho intenzione di creare collaborazione e unità con tutti gli attori del paese, associazioni e minoranza comprese.

Oggi posso dire che, già dal momento in cui ho deciso di candidarmi, avevo scelto di non percepire un solo centesimo degli emolumenti destinati al sindaco, in caso di elezione, e così farò, destinando questa somma alle piccole opere e alle necessità delle associazioni locali, secondo quelle che riterrò le priorità.